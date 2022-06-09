«Очередной политический дедлайн». РФ еще раз попытается взять Северодонецк до 10 июня — военный эксперт 9 июня, 13:35 Цей матеріал також доступний українською Иностранцы, добровольно воюющие за Украину в Северодонецке (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ выразил мнение, что Россия попытается еще раз захватить Северодонецк к 10 июня.

Жданов предполагает, что РФ срочно снимает войска с Запорожского направления, чтобы усилить Северодонецкое.

«Они хотят усилить за счет других направлений Северодонецкое направление, чтобы все же еще раз попытаться взять город до 10 июня. Там 10 июня у них очередной политический дедлайн, поставленный российским войскам», — заявил эксперт.

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По словам Жданова, вероятность того, что оккупантам удасться захватит Северодонецк и перерезать трассу Лисичанск-Бахмут к этому сроку «50 на 50».

Он отметил, что сейчас украинские войска надежно удерживают трассу и российские войска, которые продвигаются к ней со стороны Попасной, остановлены.

«Что касается самого города Северодонецк, то очень сложная ситуация. На сегодняшний день я понимаю, что никто не может четко сказать, где проходит линия фронта. Там проходят уличные бои, некоторые районы или улицы переходят из рук в руки, но, тем не менее, мы держим как минимум почти половину города», — заявил также военный эксперт.

В то же время, Жданов не исключает, что российские войска, снятые с Запорожского направления, могут быть перемещены на юг.

«Кстати, там из Мелитополя сняли все находящиеся гарнизоны, я так понимаю, внутри оккупированных территорий, тоже их всех подгребли, и они либо появятся на Северодонецком [направлении]. Я так выразился, потому что Северодонецк сегодня политическая задача. Хотя Херсон для РФ тоже угрожающее направление, потому что мы там имеем успех. Небольшой, но все равно успех. Но посмотрим, где появятся эти войска, которые они перебрасывают с Запорожского направления, или на Херсонском, или на Северодонецком. Я все же больше настроен на то, что они появятся на Северодонецком направлении», — сказал он.

9 июня глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк заявил, что ВСУ контролируют около трети города.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия имеет численное преимущество во время боев за Северодонецк, но у Украины есть шансы на победу. Глава государства отметил, что враг каждый день теряет около 300 человек личногоя состава.



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