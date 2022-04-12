Юг и восток — промежуточные цели перед повторной попыткой России захватить всю Украину — Минобороны 12 апреля, 12:23 Цей матеріал також доступний українською В Минобороны не исключают, что Россия вновь попытается захватить всю Украину (Фото:REUTERS/Serhii Mykhalchuk)

В Министерстве обороны не исключают, что Россия вновь попытается захватить всю Украину. Однако сейчас оккупационные войска поставили перед собой промежуточные цели — захватить юг и восток страны.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом в эфире телемарафона заявила заместительница министра обороны Анна Маляр.

«Юг также сегодня, как и восток, концентрирует на себе большие усилия врага завоевать эту территорию. Это те цели промежуточные, которые ставит перед собой враг перед тем, как нацелиться на всю Украину во второй раз. Поскольку впервые они это делали в 2014 году. Поэтому юг представляет для врага, как и на восток, стратегический интерес, это понятно. И на сегодняшний день действительно это очень сложная ситуация, здесь нечего скрывать», — отметила она.



Видео дня

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.