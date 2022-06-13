«До 1 сентября». Россия ускоряет процесс аннексии Донецкой области — советник мэра Мариуполя 13 июня, 23:56 Цей матеріал також доступний українською Жилой дом в Мариуполе, разрушенный российскими оккупантами, 30 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты, предположительно, готовиться ускорить процесс аннексии Мариуполя и частично оккупированной Донецкой области, считает советник мэра города Петр Андрющенко.

В своем Telegram-канале в понедельник, 13 июня, Андрющенко сообщил, что, судя по всему, страна-агрессор планирует аннексировать захваченные территории до 1 сентября.



«Во-первых, все руководство де-факто перешло в руки россиян. В Донецке марионетка [главарь боевиков „ДНР“ Денис] Пушилин окончательно выполняет только „представительские“ функции говорящей головы. В Мариуполе к Иващенко назначен „консультант“, якобы помогать. Но Иващенко теперь тоже исключительно говорящая голова. Мариупольский район. Сегодня утром большое совещание коллаборантов и россиян о распределении зон влияния курортной зоны, где коллаборанты тоже не получили ничего. Полный и тотальный прямой российский контроль установлен», — отметил заместитель мэра.

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Временно оккупированные территории Донецкой области по состоянию на 13 июня 2022 года / Инфографика: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Также Андрющенко обратил внимание на то, что банковскую систему в захваченном Мариуполе строят под российский банк, а не под псевдореспублику «ДНР», а «эксперты» в оккупированном Донецке «по всем направлениям адаптируют все под российское законодательство, быстро и жестко».

«Все это и информация, которую мы получаем, говорит о плане юридической аннексии оккупированных территорий уже к 1 сентября», — добавил он.

Восемь лет назад украинские военные освободили Мариуполь от российских оккупантов https://www.youtube.com/embed/vJQ0iY-LUSk

27 мая Петр Андрющенко сообщал, что российские оккупанты выдают свои паспорта жителям захваченного Мариуполя, начав «фактическую аннексию» города.

9 июня издание Медуза сообщило, что российский диктатор Владимир Путин хочет объединить временно захваченные территории Украины в «отдельный федеральный округ».

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