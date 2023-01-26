В Киевской области россияне атаковали энергообъект, повреждена гражданская инфраструктура — ОВА 26 января, 12:17 Ликвидация последствий атаки россиян на энергосистему в Херсонской области, 30 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Российские оккупанты попали в энергетический объект в Киевской области во время массированного ракетного удара по Украине в четверг, 26 января.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

По предварительной информации, также повреждены объекты гражданской инфраструктуры, частные дома, многоэтажки, авто жителей в некоторых районах региона. В основном это выбитые окна, поврежденные крыши и фасад.

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Сейчас в Киевской области действуют экстренные отключения электроэнергии. На местах работают все необходимые службы. Последствия массированных атак устанавливают.

Ранее в Киевской городской военной администрации сообщили, что силы ПВО сбили все 20 выпущенных по столице ракет разных типов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе и попадании ракеты в нежилую застройку в Голосеевском. Один человек погиб, двое ранены.



Глава Винницкой ОВА заявил о попадании вражеских ракет, в Одесской области повреждены два объекта критической энергоинфраструктуры.

Ночью Россия атаковала Украину иранскими дронами — сбили все 24.