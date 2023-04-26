Потери РФ на Таврическом направлении составили почти две роты — бригадный генерал Тарнавский 26 апреля, 11:43 Потери РФ на Таврическом направлени убитыми и ранеными составили почти две роты (Фото:Генштаб)

За сутки на Таврическом направлении оккупационные войска РФ потеряли почти две роты убитыми и ранеными.



Об этом в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский.

По его словам, украинским защитникам удалось уничтожить и повредить 18 единиц вражеской военной техники. В частности, два танка, БТР, МТЛБ, три единицы БМП, две пушки 2С5 Гиацинт-С, гаубицу 2С3 Акация, автомобильную технику.

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Также был уничтожен склад боеприпасов российских оккупантов.

Тарнавский добавил, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 495 огневых задач, речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, выявленным ранее.

По данным Генштаба по состоянию на среду, 26 апреля, с начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 188 тысяч.