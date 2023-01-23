За сутки в Украине ликвидировали около 720 оккупантов: Генштаб сообщил новые данные о потерях РФ
Генштаб сообщил новые данные о потерях РФ в Украине (Фото:Генштаб)
За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 720 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 121480 своих военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 23 января, потери РФ в Украине составляют:
- личного состава — около 121480 (+720) человек ликвидировано,
- танков — 3150 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 6276 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 2146 (+2) ед,
- РСЗО — 447 (+2) ед,
- средства ПВО — 220 (+0) ед,
- самолетов — 287 (+0) ед,
- вертолетов — 277 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1894 (+2),
- крылатые ракеты — 749 (+0),
- корабли /катера — 18 (+1) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4936 (+4) ед,
- специальная техника — 193 (+0).
Данные уточняются.
Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщал, что Россия и Украина несут большие потери в войне. По его словам, точное число потерь во время войны назвать невозможно.