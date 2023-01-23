За сутки в Украине ликвидировали около 720 оккупантов: Генштаб сообщил новые данные о потерях РФ

23 января, 08:04
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Генштаб сообщил новые данные о потерях РФ в Украине (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил новые данные о потерях РФ в Украине (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 720 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 121480 своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 23 января, потери РФ в Украине составляют:

  • личного состава — около 121480 (+720) человек ликвидировано,
  • танков — 3150 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 6276 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 2146 (+2) ед,
  • РСЗО — 447 (+2) ед,
  • средства ПВО — 220 (+0) ед,
  • самолетов — 287 (+0) ед,
  • вертолетов — 277 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1894 (+2),
  • крылатые ракеты — 749 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4936 (+4) ед,
  • специальная техника — 193 (+0).

Видео дня

Данные уточняются.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщал, что Россия и Украина несут большие потери в войне. По его словам, точное число потерь во время войны назвать невозможно.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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