За сутки в Украине ликвидировали около 720 оккупантов: Генштаб сообщил новые данные о потерях РФ 23 января, 08:04 Генштаб сообщил новые данные о потерях РФ в Украине (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 720 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 121480 своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 23 января, потери РФ в Украине составляют:

личного состава — около 121480 ( +720) человек ликвидировано,

+720) человек ликвидировано, танков — 3150 ( +5) ед,

+5) ед, боевых бронированных машин — 6276 ( +8) ед,

+8) ед, артиллерийских систем — 2146 ( +2) ед,

+2) ед, РСЗО — 447 ( +2) ед,

+2) ед, средства ПВО — 220 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 287 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 277 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 1894 ( +2),

+2), крылатые ракеты — 749 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +1) ед,

+1) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 4936 ( +4) ед,

+4) ед, специальная техника — 193 ( +0).

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Данные уточняются.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщал, что Россия и Украина несут большие потери в войне. По его словам, точное число потерь во время войны назвать невозможно.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ