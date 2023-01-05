Если иранские ракеты уже в России. Военный эксперт — о сложностях, с которыми сталкивается враг, и минимизации угрозы для Украины 5 января, 11:42 Эксклюзив NV Кроме баллистических ракет, Россия также может получить от Ирана пусковые установки, размещенные на шасси грузовых автомобилей (Фото:ZUMA Press / Alamy via Flickr)

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, рассказывает о главных опасностях и трудностях использования Россией иранских баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar

Несмотря на то, что официальных подтверждений получения Россией баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar от Ирана нет, военные обозреватели предполагают, что Москва могла тем или иным способом получить от Тегерана ограниченную партию этого оружия. Так, авторитетный военный эксперт Олег Жданов предположил, что Иран мог передать России баллистические ракеты разными каналами по частям.

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Впрочем, пока украинская и американская разведки заявляют: Тегеран воздерживается от передачи Москве своих баллистических ракет из-за потенциальных негативных последствий. Также не подтверждено, что Россия получила от Ирана пусковые установки для баллистических ракет.

О том, с какими сложностями может столкнуться российская армия при использовании иранских ракет и как Вооруженным силам Украины минимизировать угрозу вероятного использования этого оружия, NV расспросил военно-политического обозревателя группы Информационное сопротивление Александра Коваленко.

— Появляется информация, что Россия уже могла получить от Ирана ограниченную партию баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar. Впрочем, кроме самих ракет, к ним еще нужны пусковые установки. Что вам о них известно и в чем их уникальность?

— Конечно, любая баллистическая ракета имеет свой тип пусковых установок. Как правило, это автомобильное шасси, на котором размещена пусковая направляющая со всем оборудованием или это может быть выносное оборудование, корректирующее пуск. Впрочем, пусковая установка не может быть унифицирована для всех типов баллистических ракет.

Например, у Вооруженных сил Украины есть реактивная система залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS, которая использует несколько типов снарядов — калибра 227 мм и тактические ракеты ATACMS. Но мы не можем приспособить этот 227-й калибр и использовать его в какой-то нашей РСЗО. У нас нет таких систем, нет направляющих и, соответственно, нет таких пусковых установок. Это разные типы пусковых установок. Я бы даже сказал — разные миры.

Такая же ситуация и с иранскими ракетами Fateh-110 и Zolfaghar. Несмотря на то, что они фактически являются дальнейшей эволюцией советской ракеты С-75 и баллистической ракеты тактического ракетного комплекса Луна-М, поскольку именно они были взяты за основу, когда Иран создавал свою первую ракету Zelzal-1. Впрочем, в своих разработках Иран пошел в другом направлении, он стал использовать другой калибр и совершенно другой принцип.

Инфографика: NV

Поэтому, если говорить, например, о баллистической ракете Zolfaghar, то даже она кардинально отличается от российских баллистических ракет 9М723 и 9М728 для оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) Искандер. Главное отличие в том, что она имеет боевую часть, отделяющуюся от разгонного блока. Такая же ситуация и по другим показателям. Поэтому можно с уверенностью сказать, что без иранских пусковых установок Россия никак не сможет эти ракеты запускать.

— Может ли Россия наладить производство этих пусковых установок на своей территории?