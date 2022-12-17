Россия получила новую партию иранских дронов — ГУР

17 декабря, 18:11
Поделиться:
Иранский дрон Shahed (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Иранский дрон Shahed (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Россия возобновила удары по Украине дронами-камикадзе Shahed, поскольку получила от Ирана новую партию.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

«Да, это новая партия, но по сравнению с начальным массированным использованием Шахедов она явно меньше. Мы не комментируем сейчас количество, но мы видим, что, например, во время вчерашних массированных террористических ракетных ударов Шахеды не использовались. Использовались все другие имеющиеся средства, все ракетное вооружение», — отметил он.

Видео дня

Юсов также добавил, что разведке известно о предварительных договоренностях РФ с Ираном о поставках баллистических ракет. Однако по данным ГУР, по состоянию на сегодняшний день Россия их еще не получила.

Читайте также:
«У разведки есть около часа». Российские самолеты изменили схемы полетов для ударов по Украине — ГУР
https://www.youtube.com/watch?v=R5vvrb1YsqU
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   ГУР Война России против Украины Shahed-136

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X