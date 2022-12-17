Россия получила новую партию иранских дронов — ГУР 17 декабря, 18:11 Иранский дрон Shahed (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Россия возобновила удары по Украине дронами-камикадзе Shahed, поскольку получила от Ирана новую партию.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

«Да, это новая партия, но по сравнению с начальным массированным использованием Шахедов она явно меньше. Мы не комментируем сейчас количество, но мы видим, что, например, во время вчерашних массированных террористических ракетных ударов Шахеды не использовались. Использовались все другие имеющиеся средства, все ракетное вооружение», — отметил он.

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Юсов также добавил, что разведке известно о предварительных договоренностях РФ с Ираном о поставках баллистических ракет. Однако по данным ГУР, по состоянию на сегодняшний день Россия их еще не получила.