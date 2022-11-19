Херсонские музеи полностью разграблены Россией — Подоляк 19 ноября, 19:13 Картина Георгия Курнакова Осенняя пора — одно из около 15 тысяч произведений искусства, которые россияне вывезли в оккупированный Симферополь (Фото:Херсонський Художній Музей via Facebook)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия полностью разграбила херсонские музеи.

«Хотите о культуре? Россия тотально обворовывает любые центры украинской культуры, выносит все из наших музеев. Херсонские музеи разграблены полностью. Кража, мародерство, уничтожение чужого культурного наследия — это и есть подлинное содержание современной „российской культуры“», — заявил Подоляк на своей странице в Twitter.

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21 июля стало известно, что российские оккупанты захватили областной Херсонский художественный музей имени Шовкуненко.

Его директор Алина Доценко сообщила, что 19 июля в музей в сопровождении четверых представителей ФСБ и полиции РФ пришла женщина, назвавшая себя «новым директором».

С 31 октября по 3 ноября оккупанты в Херсоне завезли в художественный музей имени Алексея Шовкуненко три-четыре десятка человек, которые выносили произведения искусства и оргтехнику. Для их перевозки использовали фуры и школьные автобусы. Как отмечалось, картины не упаковывали специальным образом для перевозки, а заматывали в тряпки.

12 ноября Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты вывезли из Херсона в оккупированный Симферополь ориентировочно 15 тысяч картин четырьмя грузовыми машинами.