Украинский экс-политзаключенный Захтей рассказал, как два года провел в подвале и почему «взял на себя то, что повесили» оккупанты 5 июля, 18:23 Андрей Захтей сразу после прибытия в Украину из Латвии (Фото:Кадр видео Суспільне)

Бывший украинский политзаключенный Андрей Захтей, который недавно вернулся на подконтрольную Украине территорию, в интервью Radio NV рассказал, почему «взял на себя то, что повесили» оккупанты и как два из более шести лет заключения провел в подвале.

В эфире Radio NV Захтей отметил, что не имеет отношения ни к каким диверсионным группам и не знаком с действующим главой ГУР Минобороны Кириллом Будановым.

«Россия сделала так, что я „страшный диверсант“, дала мне шесть с половиной лет, с пытками выбила из меня показания, на том все и закончилось», — сказал бывший политзаключенный.

Видео дня

Он добавил, что не мог сдать никаких сообщников, потому что «надо знать кого-то, чтобы кого-то называть».

«Всем известно, что я взял на себя то, что мне повесили, поехал сидеть и все. Ни о каких сообщниках разговора даже не было. У меня нет никаких сообщников по тому делу, я один проходил по нему», — отметил Захтей.

По словам бывшего политзаключенного, он принял такое решение, потому что «много всего [происходило], разные ситуации, клеили постоянно статьи», и он бы никому ничего не доказал.

Захтей рассказал, что сначала сидел в тюрьме Лефортово, а потом его привезли в Крым, где он сидел в 102-й колонии строгого режима в Симферополе, которую оккупанты переименовали в ИК-1.

«Заехал туда, побыл немножко наверху, в лагере. И начались мои поездки в карцеры, в ПКТ (помещение камерного типа — NV). И закончил я в ПКТ. Почти два года, до звонка я провел в ПКТ, в камерной системе в подвале», — сказал бывший политзаключенный.

Он добавил, что после освобождения его перевезли в тюрьму под названием «Гостиничный двор Дом» между Таганрогом и Ростовом, где он просидел еще четыре месяца, пока не смог выехать из России.

Захтей также рассказал, что его перевели в подвал на почти два года после распоряжения начальника, который приехал из России.

«Приехал с материка, из России, откуда-то из „красного лагеря“ какой-то страшный начальник. Посмотрел, говорит: „Что он делает наверху?“ Вот просто вопрос. Вызвал. Моментально, сколько ему нужно нарушений, столько нашел. Комиссия. Месяц, потом два, потом три, потом полгода, потом год ПКТ, до звонка — вот вам два года подвала. Все просто», — объяснил бывший политзаключенный.

На вопрос о том, как в российской тюрьме относились к украинским пленным, он отметил, что это зависит от места отбывания наказания.

«Например, если ты находишься в тех местах, где был я, а в соседних камерах также находятся арестанты, тоже все „злостные нарушители режима“, которых уже некуда везти, это конечная точка, то, поверьте, там [агрессивно] они себя не ведут. ОМОН приезжает для „профилактики“, не без того. А так… Сами те сотрудники нормально относятся. Потому что они понимают, что там от нас можно ожидать всего, что угодно. Отношение нормальное. Ничего не могу сказать, чтобы не наговаривать на кого-то. А то, что в семье не без урода… Бывали, конечно, сцеплялись с ними. За семь лет было все», — сказал Захтей.

14 июня украинский политзаключенный Андрей Захтей вернулся в Украину после 6,5 лет за решеткой.

Андрея Захтея освободили в начале февраля 2023 года, и согласно решению суда его планировали депортировать на подконтрольную Украине территорию. Однако из-за полномасштабной войны России против Украины депортацию не осуществили, и вместо этого Андрея Захтея арестовали. Несколько месяцев он находился под арестом в Центре для иностранцев в Ростовской области РФ.

Вечером 13 июня сотрудники украинского посольства в Латвии встретили мужчину на пограничном пункте Убылинка и направили его в Украину. В Украине его встретили жена и дочь, которую он в последний раз видел, когда ей было полгода — сейчас девочке семь.

Андрея Захтея задержали летом 2016 года по обвинению в «подготовке диверсии» в Крыму. Вместе с Захтеем оккупационные власти задержали Евгения Панова.

К пленным украинцам не допускали независимых адвокатов, их жестко пытали, в частности током, били, тушили об них окурки. Андрей Захтей был приговорен так называемым Верховным судом Крыма к шести с половиной годам лишения свободы.