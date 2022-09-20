Россия похитила более двух тысяч украинских детей — Верещук
Украина уже вернула 55 детей (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Российские оккупанты незаконно вывезли из Украины более двух тысяч детей с начала полномасштабного вторжения.
Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук во время брифинга по итогам поездки в Харьковской область.
«То, что нам известно из источников разведки, мы говорим о 2161 ребенке. Это то, что нам известно по состоянию на 1 сентября», — сказала Верещук.
Она подчеркнула, что это дети, лишенные родительской опеки, а количество похищенных детей, у которых есть родители, трудно назвать. По ее данным, Украина уже вернула 55 детей.
«Очевидно, это преступление. И очевидно, что он будет иметь квалификацию и будут привлечены к ответственности. Но сейчас наша задача — найти тех детей, их месторасположение и требовать возвращения», — сказала она.
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