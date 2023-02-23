«Путин списал Пригожина и вагнеровцев». Россия подготовит полуторамиллионное войско к новой великой войне в 2026 году — интервью NV с Бадраком 23 февраля, 22:05 Эксклюзив NV Министр обороны РФ Сергей Шойгу и российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

Россия будет готова к новой войне в 2026 году, считает военный эксперт Валентин Бадрак.

В то же время, он отмечает, что российский диктатор Владимир Путин «списал» Евгения Пригожина и его «вагнеровцев». Ему даже выгодно, чтобы их уничтожили, уверен эксперт, ведь они выполнили свою миссию — истощили украинские Вооруженные силы под Бахмутом.

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Использует ли Россия ядерное оружие и чего больше всего боится Запад, поэтому медленно поставляет вооружение Украине, Бадрак рассказал в интервью Radio NV.

— Кажется, коллективный Запад однозначно и до конца поддерживает нас. С приездом президента США Байдена в Киев мы это в очередной раз услышали. Значит ли эта поддержка, что, как говорит руководитель ГУР Буданов, в 2023 году вполне реально победить Россию? Вы уже увидели это смещение?

— За первый месяц масштабного вторжения защитникам Украины удалось фактически с помощью тактических вооружений изменить стратегические цели противника. И это учитывая, что противник — мощное ядерное государство. Это огромное достижение.

Могу вспомнить, что уже 28 февраля 2022 года Путин впервые упомянул о ядерном оружии. Я тогда написал, что Путин проиграл войну, потому что вспомнил ядерное оружие и признал этим не только, что блицкриг не удался. Когда «блицкриг» рухнул, он сразу понял, что выхода у него не было. В течение года он петлю затягивал, но еще далеко до того, чтобы его затянуть.

Я поддерживаю и аплодирую сегодняшнему законопроекту о капитуляции России, зарегистрированном в парламенте. Но аплодирую только как мощной информационно-психологической операции, а не какому-то другому акту. Потому что есть много вещей, по которым постоянно меняется ситуация.

Например. Генерал Милли, главный генерал Соединенных Штатов, глава Объединенного комитета начальников штабов еще несколько месяцев назад утверждал, что эта война должна закончиться переговорами, потому что ни одна из сторон не может достичь победы. Он на днях, к годовщине масштабной войны, сказал, что уже видно, что Путин проиграл тактически, оперативно и стратегически. После этого заявления можно было вообще ничего не говорить. Но есть китайский фактор, очень мощный фактор. На фоне тех заявлений, сделанных китайским дипломатом во время Мюнхенской конференции… Ван Йи отметил, что никогда не было самостоятельной республики Тайвань, что это всегда была извечная китайская земля. И это очень небезопасно.

А уже после того я прочитал, что он призвал и сказал: «Хватит лить масло в огонь и раздувать эту войну поддержкой Украины». Это очень мощно. Затем последовало его заявление, что Китай очень обеспокоен ситуацией с эскалацией военных действий на территории Украины. Они там это называют украинским конфликтом. Это заявление смутило даже китайский МИД, потому что спикер МИД Китая заверил, что Китай не будет поставлять оружие России. Понимая психологию Пекина, их осторожность, последовательность для того, чтобы делать свое дело, я бы не считал, что Китай отказался или откажется от идеи помощи России.