Ни воды, ни газа, ни света. Как живут оставшиеся в Лимане люди и действительно ли враг контролирует город — интервью НВ c мэром Журавлевым 27 мая, 13:30 Цей матеріал також доступний українською Украинский танк в Донецкой области (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Воды, газа, света и связи нет, люди живут в укрытиях из-за высокой плотности обстрелов

Город Лиман в Краматорском районе Донецкой области Украины заняли российские войска, сообщил накануне советник Офиса президента Алексей Арестович.

По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, оккупанты контролируют большую часть города, в то время как украинские военные заняли на этом направлении новые укрепленные позиции, чтобы сдерживать врага. В самом Лимане остаются более 7000 человек. В каких условиях они находятся, действительно ли враг полностью контролирует город — об этом в интервью НВ рассказал мэр города Александр Журавлев.

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Городской голова Лимана Александр Журавлев / Фото: Facebook-страница Александра Журавлева

— Вчера вечером советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что по непроверенным данным Украина потеряла контроль над городом Лиман. Что вы можете сказать?

— Совсем весь Лиман еще не потерян, но это вопрос времени. Потому что большая часть Лимана уже действительно захвачена.

— Контролируется российскими войсками?

— Да. Ну этот вопрос надо задавать военным, мое дело — это гуманитарная помощь, медицинская помощь и эвакуация.

— Мы обсудим эти вопросы. Однако сообщения о полной потере города со ссылкой на непроверенные данные сеют панику. Поэтому давайте с вами четко проговорим, какая ситуация сейчас в городе.

— На вчера-позавчера у нас уже не было возможности заехать на территорию города Лиман. В общину мы еще заезжали, в город — нет. Вчера еще южная сторона города была под контролем. На сегодня у меня такой информации нет. Поэтому я не буду это комментировать.

— Относительно обстрелов города была информация, что они непрерывны. Какова последняя информация об их плотности?

— Плотность обстрелов большая с 23 мая. Это были очень интенсивные обстрелы. Сейчас они немного стихли, но обстрелы такие, тяжелые очень.

— Из чего ведутся обстрелы?

— Я не понимаю. Была авиация, все работало, но я не военный, потому не могу сказать.

— Вы фиксировали количество жертв и раненых в результате штурма города, сопровождавшегося обстрелами?

— Конечно, да. В Нацполицию подавали информацию от родных погибших и раненых. Раненых мы увозили, пока у нас была такая возможность.

— Вы можете озвучить эти цифры?

— Где-то до 100 человек. Это погибшие. Я не могу точно сказать, потому что у нас 81 человек был зафиксирован Нацполицией на 23−24 мая. А потом, когда были обстрелы, многие получили осколочные ранения.

— Сколько человек остаются в городе?

— Нельзя было их сосчитать. Мы сделали карту города, и вот они звонят: «Александр Викторович, дайте гуманитарную помощь, мы живем на такой-то улице, нас столько-то людей в подвале». Мы это все считали, и вышло, что там 7 500 — 7 800 человек осталось в городе (в целом в Лимане проживало более 20 000 человек до войны, — НВ.). И еще 6500 в общине.

— В каких условиях находятся люди? Возможности выйти из укрытия ни у кого нет?

— В подвалах и бомбоубежищах. Возможности выйти не было. Мы завозили гуманитарную помощь. Отправляли туда бронированный транспорт. Тогда гуманитарку оставляли там, а тех, кто хотел эвакуироваться, забирали с собой.

— На сколько может хватить этой гуманитарки?

— Люди, проживающие в частном секторе, еще могут продержаться. А те, кто в многоквартирных домах… Там реально проблема. Гуманитарку мы туда собирали минимум раз в неделю.

— На сегодняшний день нет возможности ни для эвакуации, ни для доставки помощи?

— Нет никакой возможности.

— Какая ситуация в городе с коммуникациями?

— Ни воды, ни газа, ни электричества нет в городе. В окрестностях все центральные магистрали разрушены. Это по газу. По электричеству перебиты основные линии. Большие повреждения на железной дороге — именно по электро-опорам. А воды нет, потому что нет света.

— Люди, которые сейчас в городе остаются, хотят уехать, есть такой запрос?

— Есть. Сегодня звонили, просили вывезти. Но сейчас нет такой возможности.

— Пока ее нет, какой наибольший запрос среди местного населения, который теоретически можно было бы попытаться закрыть уже сейчас или в первую очередь, после того, как такая возможность появится?

— Еда и медикаменты. У нас, по крайней мере, сейчас нет возможности доставить их. Но есть желание, есть гуманитарная помощь. Я очень благодарен руководству Литвы, они нам предоставили медикаменты. Красный крест из Славянска тоже оказал помощь. Но у нас была возможность только 30−40% этой помощи доставить. Остальное лежит на складе. Планируем ее как-нибудь доставить.

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