Россия почти вдвое увеличила количество кораблей в Черном море — командование Юг

21 марта, 17:41
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Корабли РФ в Черном море (Фото:Минобороны РФ)

Корабли РФ в Черном море (Фото:Минобороны РФ)

По состоянию на 21 марта российские оккупанты почти вдвое увеличили корабельную группировку в Черном море. Оккупанты вывели 12 кораблей, из них два ракетоносителя.

Об этом сообщает спикер ОК Юг полковник Владислав Назаров.

«По состоянию на 16:00 в Черном море корабельная группировка увеличена почти вдвое и теперь состоит из 12 кораблей», — написал он.

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Россияне также увеличили количество ракетоносителей. На боевом дежурстве находятся два надводных носителя, снаряжение которых может достигать 16 «Калибров».

Назаров заметил, что угроза ракетных ударов остается высокой.

21 марта руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что на прошлой неделе активность российской корабельной группировки в Черном и Азовском морях была нетипичной.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Черное море Война России против Украины

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