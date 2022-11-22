Россия держит в Черном море шесть кораблей, но без Калибров
РФ держит в Черном море шесть кораблей (Фото:Минобороны страны-агрессора РФ)
По состоянию на вторник, 22 ноября в Черном море на боевом дежурстве находятся шесть вражеских кораблей, но без Калибров.
Об этом сообщили ВМС ВСУ в Facebook.
Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве два корабля.
В Средиземном море — десять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет Калибр, общий залп — 76 ракет.
За сутки, в интересах страны-агрессора проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- до Азовского моря — 35 судов, из них десять судов двигалось из пролива Босфор;
- к Черному морю — 47 судов, из них шесть судов продолжило движение в направлении пролива Босфор.
В понедельник, 21 ноября страна-агрессор Россия держала в Черном море корабль с четырьмя Калибрами .