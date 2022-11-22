Россия держит в Черном море шесть кораблей, но без Калибров 22 ноября, 16:06 РФ держит в Черном море шесть кораблей (Фото:Минобороны страны-агрессора РФ)

По состоянию на вторник, 22 ноября в Черном море на боевом дежурстве находятся шесть вражеских кораблей, но без Калибров.

Об этом сообщили ВМС ВСУ в Facebook.

Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве два корабля.

В Средиземном море — десять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет Калибр, общий залп — 76 ракет.

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За сутки, в интересах страны-агрессора проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

до Азовского моря — 35 судов, из них десять судов двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 47 судов, из них шесть судов продолжило движение в направлении пролива Босфор.

В понедельник, 21 ноября страна-агрессор Россия держала в Черном море корабль с четырьмя Калибрами .