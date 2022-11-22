Россия держит в Черном море шесть кораблей, но без Калибров

22 ноября, 16:06
Поделиться:
РФ держит в Черном море шесть кораблей (Фото:Минобороны страны-агрессора РФ)

РФ держит в Черном море шесть кораблей (Фото:Минобороны страны-агрессора РФ)

По состоянию на вторник, 22 ноября в Черном море на боевом дежурстве находятся шесть вражеских кораблей, но без Калибров.

Об этом сообщили ВМС ВСУ в Facebook.

Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве два корабля.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=510108791156708&set=a.292820826218840

В Средиземном море — десять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет Калибр, общий залп — 76 ракет.

Видео дня

За сутки, в интересах страны-агрессора проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • до Азовского моря — 35 судов, из них десять судов двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 47 судов, из них шесть судов продолжило движение в направлении пролива Босфор.

В понедельник, 21 ноября страна-агрессор Россия держала в Черном море корабль с четырьмя Калибрами .

https://www.youtube.com/watch?v=3rK6WtOcsjg
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Черное море Война России против Украины Калибр

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X