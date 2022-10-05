Российские оккупанты трижды из минометов и ствольной артиллерии обстреляли Сумскую область 5 октября, 17:06 Дом в Сумской области после одного из обстрелов (Фото:t.me/s/Zyvytskyy)

В среду, 5 октября, российские оккупанты трижды обстреляли Сумскую область.

Об этом сообщило Оперативное командование Север в Facebook.

С 13:15 до 13:25 зафиксировали 15 приходов, предположительно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Фотовыж. Еще пять приходов, также предварительно из ствольной артиллерии, зафиксировали с 14:05 до 14:15.



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С 13:20 до 13:30 наблюдатели зафиксировали 15 приходов, предположительно из миномета 120 мм, уже в районе Рожковичей.

Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.