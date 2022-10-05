Российские оккупанты трижды из минометов и ствольной артиллерии обстреляли Сумскую область

5 октября, 17:06
Поделиться:
Дом в Сумской области после одного из обстрелов (Фото:t.me/s/Zyvytskyy)

Дом в Сумской области после одного из обстрелов (Фото:t.me/s/Zyvytskyy)

В среду, 5 октября, российские оккупанты трижды обстреляли Сумскую область.

Об этом сообщило Оперативное командование Север в Facebook.

С 13:15 до 13:25 зафиксировали 15 приходов, предположительно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Фотовыж. Еще пять приходов, также предварительно из ствольной артиллерии, зафиксировали с 14:05 до 14:15.

Видео дня

https://www.facebook.com/kommander.nord/photos/a.789318364582297/2262385707275548

С 13:20 до 13:30 наблюдатели зафиксировали 15 приходов, предположительно из миномета 120 мм, уже в районе Рожковичей.

Читайте также:
«Россияне посыпались на юге». В Defence Express спрогнозировали, когда ВСУ освободят Херсон

Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

https://www.youtube.com/watch?v=1S8kK3USjgQ
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Обстрел Сумская область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X