Москва идет на окружение. РФ планирует взять украинские войска на Донбассе в двойное кольцо — военный эксперт 12 апреля, 08:26 Цей матеріал також доступний українською Главная битва: Предстоящие большие сражения на Донбассе определят, где будет проходить фронт (Фото:AP Photo / Andrew Marienko)

Чем закончится битва на востоке — самая грандиозная на этой войне, и почему у Украины в ней больше шансов на победу, рассказывает Константин Машовец, координатор группы Информсопротивление

В ближайшие дни может начаться масштабное наступление российских войск на востоке Украины. Именно туда противник перебрасывает резервы и восстанавливаемые группировки, выведенные из Киевской и Черниговской областей.

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Полковник Константин Машовец, координатор группы Информационное сопротивление, который долгое время занимался вопросами оборонного планирования, применениям войск и развития ВСУ, пояснил НВ, что будет происходить на Донбассе.

— Судя по всему российское командование решило создать на востоке два кольца, в котором они пытаются заключить украинские военные части. К Лозовой (юг Харьковской области) будут рваться со стороны Балаклеи и Изюма (восток Харьковщины), к Павлограду (восточнее Днепра, к юго-западу от Лозовой) — со стороны Васильевки и Гуляйполя (восточнее Запорожья). Они пытаются полностью разгромить всю нашу восточную группировку?

— Это классика жанра: исходя из оперативной ситуации Генштаб РФ планирует самые решительные и глубокие цели, как учит советская военная школа. В данном случае наблюдаем попытку добиться разгрома путем окружения всей группировки объединенных сил (ООС) на Донбассе.

— Как это может произойти?

— Две ударные группировки бьют навстречу друг другу, соединяются. Внешнее и внутреннее кольцо окружения, потом наносят рассекающие удары или сжимают, в зависимости от обстановки. И уничтожают. С юга будут наносить удары юго-восточнее Запорожья с линии Васильевка-Пологи. Направление в сторону Павлограда, обходя и Запорожье, и Днепр с востока. С севера будет через Балаклею сдвоенный удар на Лозовую.

Сейчас продолжается пополнение ударных группировок. Причём, как в процессе их сосредоточения, так и даже развертывания. Фиксируется переброска свежих сил и средств противника в районы Васильевка, в треугольнике Токмак — Пологи — Черниговка, а также юго-западнее Волновахи. В районе Изюма противник параллельно с попытками активно действовать в юго-западном и южном направлениях, продолжает так же накапливать силы и средства в составе своей ударной группировки, оперирующей на данном направлении. Процесс этот для него достаточно сложный: ВСУ имеют возможность достаточно плотного огневого воздействия по коммуникациям противника в этом районе (имеется в виду район транспортного узла у Купянска и далее вдоль реки Оскол).

— Говорят, что в Бердянске стоят два или три десантных корабля РФ, которые разгружают технику. Это тоже показатель того, что они готовятся, накапливают силу удара с юга?

— У них много этой техники. И сейчас её подтягивают к местам применения, то есть, им назначены уже районы сосредоточения, развертывания и выхода на исходный рубеж. Соединения для наступления на линию Павлоград-Лозовая находятся на исходных, и они пойдут первыми. А наращивание сил и средств будет происходить поэтапно для того, чтобы создать сначала внутреннее кольцо окружения, потом внешнее. Затем будут введены дополнительные силы и фланговые средства для того, чтобы заблокировать попытки прорыва или деблокирование.

Сил и средств у них хватит. Тем более, восстановление боеспособности тех групп и всех сил и средств, которые они вывели с севера, сейчас идет в районе Курской, Брянской областей ударными темпами. И они постепенно по мере восстановления уровня боеспособности будут перебрасываться в район оперативного применения. На ситуацию могут повлиять несколько факторов. Я не знаю, что придумали в нашем Генштабе, но наиболее перспективным кажется, конечно, разгром левого фланга южной группировки. Прорыв за Днепр и выход на его коммуникации. Вот тогда вся эта конструкция орковская рухнет.

Голос надежды: Полковник Константин Машовец считает, что для победы на востоке у Украины лучшие условия / Фото: DR

— А из района западнее Харькова они тоже будут продавливать?

— Россияне будут прикрывать Купянск — фактически ключевой узел для снабжения Изюмской группировки. Часть сил и средств будет отвлечена на создание развернутого фронта на север, к Харькову. Если они сохранят транспортный коридор через Купянск на Изюм, Сватово, то плечо доставки небольшое. Тем более, до Купянска они таскают железной дорогой, то есть, имеют возможность перебрасывать не по капле, не по чайной ложечке, как это было, например, под Киевом.

В принципе, российская армия до сих пор снабжается как армия времен Второй мировой войны, по тем же логистическим принципам, — по железной дороге. Поэтому где возможно, они пытаются использовать морской путь, — вы упомянули про Бердянск. Потому что в корабль можно загрузить до 10 тыс. т. В эшелон тоже можно много напихать чего-то, — до 50−60 вагонов грузовых подцепить и притащить в одно место. Это особенно актуально в вопросах топлива. Потому что современная военная техника жрет его без меры.

С моей точки зрения, разумно бить по коммуникациях орков. Вывести их из строя не составит труда. Без регулярного снабжения ударные группировки — это как гриб на нитке.

— Они этого ожидают?

— У них проблема в том, что они относятся к ВСУ свысока, считают неспособными к сложным формам организации и управления боевыми действиями. Отказывают ВСУ в способности продуцировать какие-то сложные креативные или творческие формы и методы управления войсками. По сути, считают нас глупее себя. И это изначально тянет за собой цепочку принятия неверных решений. Например, боевые действия планируются исходя из того, что «та хохлы до этого не додумаются, неспособны». Это тоже классика жанра и называется в военном искусстве «недооценка сил и средств противника», включая в том числе и его способности.

— Насколько их планы могут оказать серьезное воздействие в целом на боеспособность нашей восточной группировки?

— Окружить они могут, но надо еще удержать это кольцо. По количеству войск у РФ — оно вполне сопоставимо с тем, что они вводили на предыдущих этапах операции.

— Если они потерпят поражение, то это будет окончательный проигрыш в этой войне?

— Нет. Тут ставки сопоставимы. В принципе, сейчас идет речь о сражениях за конфигурацию нашей юго-восточной границы. Я думаю, что это даже не одним сражением ограничится. Будет серия определенных каких-то тактических действий, которые в конечном итоге и оформят границу.

Война будет определятся ресурсами и возможностями сторон к ведению боевых действий. У Украины изначально они лучше и наши шансы на конечную победу лучше. Фактически, нашим тылом является все цивилизованное сообщество стран. Как только в США окончательно утвердят ленд-лиз — это как бульдозер или конвейер, который заваливает нас оружием, снаряжением, всем необходимым для ведения войны. Он или включается, или выключается. Если он включается, там срабатывает механизм — это сплошной поток. Плюс сейчас уже ясно, что Украина получает от ряда стран вооружение.

— Возвращаясь к операции на востоке. Есть еще прогноз, что оккупанты могут пойти на Киев, минуя Полтаву?

— Это может быть последующей задачей второго, третьего этапа. Но нужно понимать, что логика рассуждений о политических целях войны диктует и методологию, то есть, стратегию ее ведения. Вы о Киеве вопрос задали как следующей цели или этапе операции. Потому что то, что мы прочитали в [в вышедшей недавно в РФ большой пропагандистской] статье на РИА Новости, цель — полный захват страны. То есть, ликвидация Украины как централизованного суверенно и независимого государства на самом деле является настоящей целью этой войны со стороны РФ. А без взятия Киева этой цели не достичь. Правительство может эвакуироваться, убежать во Львов, но это уже не будет Украина в том смысле, в котором она была до войны. Вы можете отрезать что угодно — Донбасс, кусок юга, в конце концов уложить до 50−60 тыс. своих «ванек» под Харьковом, — но централизованное государство Украина при Киеве под нашим контролем все равно сохранится. Именно поэтому тема атаки на столицу постоянно всплывает.

— Что может еще сделать РФ: нанести ядерный удар, применить оружие массового поражения?

— Факт его применения — триггер перерастания этой войны в Третью мировую. То есть, втягивание в эту войну других стран. Путин и его анклав четко знают, что реальное применение ядерного оружия приведет к моментальной гарантированной аннигиляции РФ как таковой и российского народа. Я понимаю, что он готов в рай, в бункере высидеть и так далее. Но в случае применения им ядерного боезаряда, по нему ударят все ядерные державы. По последним исследованиям никакой ядерной зимы не случится, даже в случае масштабной ядерной войны. Погибнет всего 40% населения стран, которые будут участниками этих массированных ядерных атак, а 60% выживет. Путин знаком с этими исследованиями.

По Украине применять ядерное оружие нет никакого смысла, потому что нельзя бомбить по той территории, которую собираешься захватить и использовать. Есть вариант удара по некой отдаленной натовской базе в Тихом или в Индийском океане, на что способен Кремль. Но это сценарий номер два. Любое применение оружия массового поражения со стороны военно-политического руководства РФ приведет к немедленному ответному массированному удару и вводу войск на территорию России. И китайских, и натовских, — все сразу пойдут. А армии РФ на тот момент уже не будет — она до этого сожжет все свои сухопутные войска в Украине.

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