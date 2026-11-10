Россия готовится нанести удары по объектам пищевой промышленности в Украине — как украинским, так и иностранным. Об этом во вторник, 10 ноября, агентству Интерфакс-Украина сообщил источник в Главном управлении разведки Минобороны.

По словам собеседника агентства, под прицелом могут оказаться элеваторы и склады для хранения и переработки зерна, заводы по производству подсолнечного и других видов масла, молокозаводы и маслозаводы, мясокомбинаты, птицефабрики и другие предприятия отрасли.

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По утверждению источника, таким образом Москва стремится дестабилизировать ситуацию в Украине, нанеся удар по продовольственной безопасности, а затем развернуть информационную кампанию по деморализации общества.

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Кроме того, удары должны нанести ущерб экономике и сократить валютные поступления в бюджет.

В разведке также полагают, что, ослабляя украинскую пищевую промышленность, Россия стремится увеличить долю собственного агроэкспорта, в частности в страны Африки, Ближнего Востока и Азии.

В ночь на 10 ноября, по данным Воздушных сил, Россия атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М и 162 беспилотниками — шахедами (в том числе 96 реактивными), Герберами и дронами-имитаторами. Силы ПВО сбили или подавили 135 дронов. Попадания зафиксированы на 19 объектах, обломки сбитых аппаратов упали еще на девяти.

В то же утро российский дрон попал в пригородный электропоезд в Сумах, стоявший на платформе станции. По данным Укрзализныци, поездная бригада находилась в укрытии, поэтому никто не пострадал.