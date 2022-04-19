РФ решила сбрасывать на Мариуполь 3-тонные бомбы, чтобы «сравнять все с землей» — аудиоперехват

19 апреля, 14:07
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В Мариуполе все еще остаются мирные жители, которые находятся в подземных укрытиях (Фото:REUTERS / Pavel Klimov)

В Мариуполе все еще остаются мирные жители, которые находятся в подземных укрытиях (Фото:REUTERS / Pavel Klimov)

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Российское военное руководство решило сбрасывать на осажденный Мариуполь 3-тонные авиабомбы, чтобы сравнять с землей завод Азовсталь, на котором укрылись защитники города и мирные жители с детьми.

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Об этом свидетельствует аудиоперехват телефонного разговора одного из оккупантов, обнародованный Службой безопасности Украины во вторник, 19 апреля.

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«Ждем тут „сюрпризы“… 3-тонные с неба… Сказали, сравнять все с землей… Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете на себе это, и услышите, и почувствуете. Прикинь, какая волна взрывная будет», — рассказал он своей жене.

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https://twitter.com/tweetsNV/status/1516114703134728198

При этом никаких сожалений у захватчика по поводу гибели украинцев нет.

«Все кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и сильно умные…», — заявил он.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1516360577748283404
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Российские военные Военные преступления Война России против Украины

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