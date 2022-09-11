Россия планирует обстрелять Запорожскую АЭС — разведка 11 сентября, 14:00 Запорожская АЭС (Фото:ЗАЭС)

Командование российских оккупационных войск предположительно планирует очередной провокационный обстрел города Энергодар и Запорожской АЭС. Оккупанты традиционно планируют обвинить в этом Украину.

Об этом сообщает ГУР в Telegram.

«Получена информация, что подразделениям 94 дивизии Росгвардии, которые дислоцируются на территории ЗАЭС, поступила команда в 14:00 зайти в укрытие и находиться там до "особого распоряжения"», — говорится в сообщении.



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Работа оккупированной РФ Запорожской АЭС полностью остановлена. В ночь на воскресенье, 11 сентября, от электросетей был отключен 6-й энергоблок.



3 сентября Запорожскую АЭС отключили от сети. Станция продолжила поставлять электроэнергию в энергосистему Украины через резервную линию, однако из-за ее недостаточной пропускной способности, а также непрерывных обстрелов россиян пришлось отключить энергоблок № 5.



В работе остался только 6-й энергоблок, который с ограниченной мощностью через резервную линию подавал электроэнергию в энергосистему Украины, а также обеспечивал собственные потребности Запорожской АЭС, в частности, в охлаждении реакторов.



9 сентября в МАГАТЭ заявили, что «больше не уверены в восстановлении внешнего источника энергоснабжения» и рассматривают возможность остановки единого работающего реактора. В этом случае оператор не сможет снова запустить реакторы без надежного возобновления внешнего энергоснабжения.



Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС становится все более опасной, и призвал немедленно прекратить все обстрелы в районе станции, не уточняя, кто их осуществляет.



Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина не будет рассматривать вариант контролируемого закрытия Запорожской АЭС для предотвращения утечки радиации, поскольку станция обеспечивает энергией два региона Украины.



Ядерный шантаж РФ: что происходит на Запорожской АЭС?



Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабной войны, 4 марта. Сотрудники станции оказались в заложниках, они работают под давлением. На станции находятся российские военные, а также сотрудники Росатома.



Российские захватчики разместили на ЗАЭС военную технику, в том числе в машинном зале первого энергоблока. Кроме того, оккупанты обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города, используя станцию как «ядерный щит».



Ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные стали регулярно обстреливать станцию, создавая риск ядерной катастрофы.



Россия, обстреливая территорию ЗАЭС, пытается отключить станцию от энергосистемы Украины и получить полный контроль за ней. Для этого, в частности, российские военные разрушают линии электропередач, связывающие ЗАЭС с энергосистемой Украины, прикрываясь тем, что это якобы делают ВСУ.



25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от сети. Президент Зеленский заявил, что оккупанты пытались отсоединить ЗАЭС от энергосистемы Украины, но безуспешно. На следующий день станция возобновила производство электроэнергии для нужд Украины.



На фоне продолжающихся обстрелов Украина призвала ООН как можно быстрее направить миссию МАГАТЭ и установить на территории ЗАЭС демилитаризованную зону.



Россия же обвинила в обстрелах Украину и отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом того, что якобы она «защищает» ЗАЭС от провокаций.



1 сентября, несмотря на препятствия со стороны российских захватчиков, делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно оккупированном Энергодаре. Специалисты во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. На станции осталось двое постоянных представителей миссии.



Как отметили в Энергоатоме, россияне приложили максимум усилий, чтобы не дать миссии МАГАТЭ возможности ознакомиться с реальной ситуацией на Запорожской АЭС. Зеленский также заявил, что Россия сделала много циничных вещей, чтобы обмануть МАГАТЭ.



По итогам визита глава МАГАТЭ в частности заявил, что физическая целость Запорожской АЭС несколько раз нарушалась, что неприемлемо. Он пообещал «беспристрастную» и «нейтральную» оценку ситуации.



6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита на ЗАЭС. В агентстве призвали принять временные меры по предотвращению ядерной аварии, в частности установить безопасную зону вокруг станции.



МАГАТЭ подтвердило, что на ЗАЭС находятся российские военные, их транспорт и техника, в том числе несколько военных грузовиков в машинных залах. Агентство рекомендовало убрать весь транспорт из районов, где это может повлиять на работу систем безопасности и оборудования.



Кроме того, в отчете говорится, что во время визита на ЗАЭС 3 сентября инспекторы миссии стали свидетелями обстрела в районе станции, а также лично увидели последствия обстрелов рядом с реакторными зданиями. МАГАТЭ отмечает, что боевые действия рядом с территорией станции угрожают системе ее защиты, а обстрелы в этом районе необходимо прекратить, однако не указывает, кто именно их совершает.



МАГАТЭ также рекомендовало «восстановить надлежащую рабочую среду» для персонала ЗАЭС, работающего в условиях стресса, под давлением и ограниченном штате, что повышает риск человеческой ошибки. В отчете сказано, что присутствие сотрудников Росатома «создает потенциальное трение» в принятии решений руководством станции.



Генсек ООН Антониу Гутерриш после публикации этого отчета призвал Россию вывести войска из Запорожской АЭС и установить вокруг нее демилитаризованную зону.



Впрочем, даже после визита миссии МАГАТЭ военные РФ остаются на Запорожской АЭС с оружием и боеприпасами.



Зеленский подчеркнул, что необходимо, чтобы представители МАГАТЭ «заставили» страну-агрессора РФ демилитаризировать территорию АЭС и вернуть ее под полный контроль Украины, и для этого, по его словам, «у мира должны быть соответствующие средства».



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