В ожидании большого наступления: где и когда Россия планирует новые масштабные атаки на Украину 3 февраля, 10:00 Сюжет Украинские военные во время учений на границе с Беларусью возле Чернобыля, 2 февраля 2023 (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Через год после того, как Украина замерла в ожидании масштабного российского вторжения, зима 2023-го принесла очередную волну предупреждений о возможном новом большом наступлении россиян.

NV собрал самые важные оценки о том, на каких направлениях оккупанты могут попытаться наступать в ближайшие недели или месяцы.

Почему новое наступление РФ считают неотвратимым и когда его ждать?

В последние несколько недель предупреждения о подготовке России к масштабному наступлению озвучивают и западные политики, и украинское командование, разведка и чиновники. В таких прогнозах называют разные сроки — от развития наступления уже в феврале-марте до более поздних сроков, когда после зимы земля подсохнет достаточно для движения тяжелой техники.

Читайте также: Олег Жданов Мы должны выстоять в ближайшие месяцы

В то же время общей чертой многих прогнозов является то, что ближайшие недели и месяцы могут стать решающими для хода войны, а также мнение о тяге руководства России к символическим датам и попытке развить значительную наступательную операцию примерно в первую годовщину большого вторжения (24 февраля).

Министр обороны Украины Алексей Резников в начале февраля подтвердил, что российские оккупанты готовят новое большое наступление и могут начать его на двух направлениях. «Учитывая, что они живут символикой, они могут что-то попробовать вокруг 24 февраля […] Они могут осуществить наступление по двум направлениям: это может быть Донбасс, а может быть юг», — заявил Резников. Он также отметил, что по данным украинской разведки, Кремль смог мобилизовать около полумиллиона россиян. «Официально заявляли о 300 тысячах, но когда мы видим войска на границах, то, по нашим оценкам, это гораздо больше», — предупредил министр обороны Украины.



Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что Россия готовится к максимальной эскалации в полномасштабной войне против Украины. По его словам, страна-агрессор «собирает все, что может, проводит обучение и тренировки». Он не исключил, что РФ попытается снова атаковать Украину с севера, юга и востока. «Мы не исключаем никаких сценариев в ближайшие две-три недели», — сказал Данилов. Недавно он также говорил, что «следующие два-три месяца будут очень важными и решающими в этой битве».

Представитель ГУР Андрей Юсов подтверждал, что Украина находится накануне очень активной фазы войны, которая придется на февраль и март.



Президент Украины Владимир Зеленский 30 января отметил, что Россия ежедневно усиливается на Донбассе и очень хочет «большого реванша», но не сможет обеспечить «положительный результат». «Мы будем их потихоньку останавливать, разбивать и готовить свое большое контрнаступление», — добавил президент. Отдельно он предупреждал, что «враг пытается получить сейчас хотя бы что-то, чтобы на годовщину вторжения показать якобы наличие каких-либо шансов у России».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 2 февраля выразил опасение, что РФ может атаковать Украину по двум или трем разным направлениям. Он предположил, что новое наступление будет в марте-апреле, предупредил, что наступление оккупантов «будет жестким» и не исключил новую атаку на Киев, в том числе ради попытки окружить столицу с запада.

В то же время CNN со ссылкой на западных чиновников сообщал, что хотя россияне могут попытаться начать наступление весной 2023 года, однако оно вряд ли будет успешным, поскольку их «способность изменить ход конфликта ограничена». Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый также выражал сомнение, что до марта оккупантам удастся захватить Донбасс по приказу Путина. Череватый напомнил, что в феврале 2022 года Россия бросила в наступление свои лучшие подразделения, но «все они были разбиты украинской армией». «Поэтому я сомневаюсь, что сейчас, находясь в постоянных боях, они смогут это сделать», — добавил Череватый.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный еще в конце 2022 года в резонансном интервью журналу The Economist предупреждал, что Россия, вероятно, попытается осуществить еще одну попытку двинуться на Киев и уже готовит ресурсы для нового массированного наступления в Украине в первые месяцы 2023 года. Залужный отмечал необходимость для ВСУ подготовиться к новому наступлению РФ, которое может состояться в феврале (в лучшем случае — в марте, в худшем — в конце января, говорил тогда главнокомандующий ВСУ). Он не исключал ни одного из направлений наступления — на Донбассе, в направлении Киева, на южном направлении.

Институт изучения войны в своих ежедневных отчетах характеризует будущее российское наступление как «неотвратимое» [imminent], отмечая, что комментарии украинской стороны подтверждают такую оценку.

Что известно о возможных направлениях атаки?

Из Беларуси или других северных районов

Пока такая возможность считается маловероятной в ближайшей перспективе. Об этом заявляют как украинские, так и западные аналитики. Еще в конце 2022 года Институт изучения войны выделил гипотетическое повторение российского наступления из Беларуси как наиболее опасный для Украины сценарий развития событий (most dangerous course of action, MDCOA). С тех пор ISW ежедневно отслеживает активность российских и белорусских сил в Беларуси, однако по состоянию на начало февраля считает нападение с территории Беларуси «крайне маловероятным».

Эксперты Института напоминают, что сейчас российские силы, дислоцированные в Беларуси, проходят ротацию и передислокацию для участия в боевых действиях на востоке Украины. В то же время, в ISW не видят признаков того, что для этих сил в Беларуси сформированы структуры командования и управления, необходимые для руководства оперативной ударной группой и для нападения на Украину зимой или весной 2023 года.

В то же время, в своих прогнозах разных сценариев развития войны в течение года от 15 и 20 января аналитики ISW предположили, что «более вероятным» вариантом может быть попытка наступления из Беларуси осенью 2023 года. Именно тогда в Беларуси должны пройти совместные российско-белорусские учения Запад-2023 и Щит Союза-2023, запланированные примерно на сентябрь. Кроме того, к тому времени РФ сможет завершить подготовку призывников осени 2022 года и частично подготовить призывников весны 2023-го, а также может провести еще один или несколько наборов резервистов к осени. Такой термин также позволил бы российской военной промышленности достаточно подготовиться к тому, чтобы обеспечить большее количество необходимой военной техники для возобновления вторжения из Беларуси — чем те технические ресурсы, которыми располагает Россия сейчас. Именно поэтому аналитики ISW склонны прогнозировать, что российские силы могут создавать условия для нового нападения на Украину из Беларуси в конце 2023 года.

О фактическом отсутствии ударной группировки в Беларуси и у северных границ Украины неоднократно заявляли представители украинского командования и украинские военные эксперты. Почти ежедневно упоминание об этом есть в сводках Генштаба ВСУ — в частности, 2 февраля сообщалось, что «на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено».

Аналогичные данные предоставляет и украинская разведка. «Ударные группировки не сформированы на территории Беларуси. Украина готова к разным сценариям. Это не значит, что мы расслаблены по отношению к белорусскому направлению. Если ситуация изменится, об этом будут знать и силы обороны, и общество. На сегодняшний день угроза не из Беларуси», — заверил Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Еще один представитель ГУР Андрей Черняк подтвердил, что Россия использует территорию Беларуси для подготовки мобилизованных солдат и не имеет достаточных сил и средств, чтобы начать в ближайшие недели массированное наступление на Украину в этом направлении. «По состоянию на сегодняшний день сформированных ударных групп нет. Нет угрозы привлечения Беларуси к полномасштабному вторжению на стороне России против Украины, но это тоже, безусловно, риски, которые мы должны учитывать», — подчеркнул Черняк.

Украинский военный эксперт Олег Жданов 1 февраля также отметил, что по сообщениям украинской и западных разведок на северных границах Украины нет «скопления войск и формирования ударных группировок». «Поверьте, мы увидим, как только эшелоны пойдут и там начнут скапливаться войска. Мы будем об этом знать и, естественно, будем занимать оборону и будем готовиться к отражению этого вторжения», — уверен Жданов.

В то же время, в ISW предполагают, что на фоне наступления в других регионах Украины Россия может прибегнуть к отвлекающим трансграничным атакам и рейдам на севере и северо-востоке Украины, чтобы рассредоточить украинские силы и оттянуть их от критических направлений своего наступления, зажав ВСУ в северо-восточных приграничных районах.

На Донбассе, особенно в Луганской области

Это направление массированного наступления часто называется наиболее вероятным. Несмотря на чрезвычайные потери под Бахмутом и Соледаром, РФ удалось сохранить наступательные усилия в этом направлении, в том числе постепенно заменяя истощенные силы ЧВК Вагнера на этом участке регулярными войсками армии РФ. По данным украинской разведки, Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года, сообщил 2 февраля представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк. Он подтвердил наличие признаков того, что Россия готовится к новой попытке массированного наступления и захвату востока Украины. «Мы наблюдаем, что российско-оккупационные войска передислоцируют на восток дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику», — пояснил Черняк.

Еще один представитель ГУР Андрей Юсов 27 января подтверждал, что после недавних кадровых перестановок в оккупационной армии «одна из ключевых задач для Герасимова от Путина — полная оккупация Донецкой области до марта». «Это означает, что Донецкое направление и ситуация на востоке и далее будет оставаться самой горячей», — пояснил Юсов, напомнив также, что фейки о «защите Донбасса» с начала полномасштабной войны была одним из ключевых мотивов российской пропаганды.

Россияне уже активизировали атаки на Донбассе и, несмотря на большие потери, пытаются вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях, сообщила 2 февраля Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины. «Враг пытается расширить географию наступления на Лиманском направлении. Предпринимает мощные попытки прорвать нашу оборону, — рассказала она о ситуации на востоке. — Российские войска активно пытаются выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Наши воины защищают каждый сантиметр украинской земли в условиях превосходства врага в количестве бойцов и вооружения».

Аналитики Института изучения войны уже несколько недель предупреждают, что основную наступательную операцию Россия может провести в Луганской области. 25 января ISW отмечал, что расположение сил армии РФ на линии фронта в Луганской области свидетельствует о том, что российские войска готовятся к значительной операции в этом секторе — которая, возможно, будет подкреплена ограниченными атаками в других местах на линии фронта, чтобы отвлечь и рассеять силы ВСУ. По мнению экспертов, такая операция РФ в Луганской области, вероятно, будет сосредоточена на попытке наступления вдоль линии Сватово-Кременной. При этом, полагают аналитики ISW, россияне надеются использовать критически важные для них наземные линии коммуникаций (дороги), которые тянутся к основным логистическим узлам оккупантов в Луганске и Старобельске. Таким образом россияне будут надеяться выйти на админграницу Луганской области и завершить ее захват. Кроме того, российские войска могут надеяться отвоевать территории на севере Донецкой области вокруг Лимана и использовать линию Сватово-Кременная для дальнейших нападений на запад Харьковской и/или северной части Донецкой областей. «Однако российские войска вряд ли смогут завоевать существенные позиции в этом направлении, даже если они начнут успешную наступательную операцию», — прогнозируют эксперты ISW.

В подтверждение своих прогнозов о наступлении в Луганской области они приводили следующие факты:

в Луганскую область, вероятно, были переброшены подразделения воздушно-десантных войск РФ ( ВДВ), ранее действовавших в Херсонской области;

ВДВ), ранее действовавших в Херсонской области; в боевых операциях в Луганской области войска РФ уже некоторое время используют термобарические артиллерийские боеприпасы, что может свидетельствовать о приоритетности операций в этом районе ( такое вооружение доступно на уровне военного округа, объясняет ISW);

такое вооружение доступно на уровне военного округа, объясняет ISW); Россия недавно назначила нового командующего Западным военным округом ( ЗВО). Именно подразделения ЗВО (с реди них 144-я мотострелковая дивизия) являются основными силами, действующими на луганском направлении, а смена командования « может указывать на попытки поддержать новые решительные действия в этом районе»;

ЗВО). Именно подразделения ЗВО реди них 144-я мотострелковая дивизия) являются основными силами, действующими на луганском направлении, а смена командования может указывать на попытки поддержать новые решительные действия в этом районе»; войска РФ в течение нескольких месяцев обустраивали сеть траншей и полевых укреплений в этом регионе;

2 февраля стало известно о полной блокировке мобильного интернета на оккупированной части Луганской области — вероятно, для усиления оперативной безопасности и для прикрытия новых дислокаций российских войск в регионе.

Аналогичных мнений о том, что россияне будут усиливать наступление на Донбассе, придерживаются и украинские военные эксперты. «Говорить о том, что противник сможет атаковать Украину с разных сторон по всей протяженности 1500-километрового фронта, трудно. У них просто нет такой силы. Но мы наблюдаем усиление группировок противника на Луганском, Донецком направлениях», — рассказал Суспільному полковник запаса Вооруженных сил Сергей Грабский.



Еще одним горячим направлением атак оккупантов за последние дни стал Угледар Донецкой области, захват которого усилил бы контроль оккупантов над т. н. «сухопутным мостом в Крым» на юге Украины. «Сейчас они тоже концентрируют там [в районе Угледара] силы, мощные агрессивные удары по нашей обороне. […] Направление понятно: они хотят прорвать нашу оборону, двигаться дальше в район Покровска, Доброполья», — очертил направление возможных атак 28 января Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск ВСУ. С другой стороны, в своей сводке от 31 января ISW называл маловероятным, что российские силы получат существенную выгоду для всего восточного фронта в результате их пока что локализованного наступления в районе Угледара — из-за отсутствия оперативной координации между этим и другими участками наступления РФ на Донбассе и расстояния между ними.

На юге Украины

Планы россиян развить наступление с южного направления не исключали в своих комментариях главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников. В частности, Резников предполагал, что атаки оккупантов на юге Украины могут стать одним из двух направлений их усилий, включая операцию на востоке.

В январе оккупанты активизировали ограниченные наступательные действия в Запорожской области, хотя в ISW отмечали, что российская пропаганда значительно преувеличивает или вовсе придумывает их результаты и масштабы.



Однако Россия действительно пытается сосредоточить свои силы на Запорожском направлении, подтвердил 2 февраля военный эксперт Сергей Грабский, полковник запаса Вооруженных сил Украины. «Но в связи с тем, что там противник находится в достаточно неудобной ситуации, а именно под постоянным влиянием огневых средств украинских сил обороны, ему сделать это значительно труднее. В том числе, учитывая особенности логистики этого региона», — пояснил он.

Представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий еще в начале января также предупреждал, что Россия может готовиться к одновременному наступлению в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. «Мы ожидаем, что они будут вести наступление в Донецкой и Харьковской областях, а также, возможно, в Запорожской области, но будут обороняться в Херсонской области и Крыму», — сказал Скибицкий в комментарии Guardian.

«Скорее всего, основное направление будет в Донецкой области, а вспомогательное направление может быть в Запорожской области», — озвучивал схожие оценки уже в конце января военный эксперт Олег Жданов в комментарии NV. Впрочем, по его словам, такие наступательные действия оккупантов на юге будут возможны только в том случае, «если России хватит ресурса, особенно боеприпасов к артиллерии, тяжелой техники и вооружения для войск. Потому что у них все становится дефицитом».