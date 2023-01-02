Россия планирует продолжительную атаку Шахедами — Зеленский 2 января, 21:33 Сбитый иранский дрон (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 2 января, заявил, что страна-террорист Россия планирует продолжительную атаку иранскими дронами-камикадзе Shahed.

Глава государства отметил, что всего за два дня 2023 года защитники Украины сбили уже больше 80 вражеских беспилотников.

«В ближайшее время это количество может возрасти. У нас есть информация, что Россия планирует длительную атаку Shahed. Ее ставка может быть на истощение. На истощение наших людей, ПВО, нашей энергетики. Но мы должны сделать — и сделаем все, — чтобы и эта цель террористов провалилась, как и все остальные», — подчеркнул Зеленский.

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Президент поблагодарил воздушные командования Центр, Юг и Восток, а также отдельно защитников из 96-й Киевской, 208-й Херсонской и 138-й Днепровской зенитных ракетных бригад, 301-го Никопольского зенитного ракетного полка Воздушных сил и бойцов 39-го зенитного ракетного полка Сухопутных войск.

«Я благодарю, конечно, наших пилотов, пилотов наших истребителей и бойцов мобильных огневых групп. Сейчас то время, когда всем, кто вовлечен в защиту неба, нужно быть особенно внимательными», — добавил он.

Ночью 2 января РФ снова атаковала Киев иранскими беспилотниками Shahed. В столице пострадали объекты энергетической инфраструктуры. Также обломки повредили балконы многоэтажки в Деснянском районе. Воздушные силы сообщили об уничтожении 39 иранских дронов Shahed-131/136.

В Генштабе ВСУ в сводке по состоянию на 18:00 уточнили, что все 27 дронов, которые атаковали гражданскую инфраструктуру Украины, были сбиты.

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Киев остается основным направлением атак иранских дронов.

