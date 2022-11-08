В Харьковской области нашли секретные документы с планами оккупантов по «перевоспитанию» украинских детей 8 ноября, 18:09 Изюм после российских ударов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ/Facebook)

В Харьковской области правоохранители нашли брошенные российскими оккупантами секретные документы о планах по «развитию» образования страны-агрессора в регионе.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора во вторник, 8 ноября, папку с документами обнаружили в так называемом отделе образования, созданном оккупантами в Изюме. Среди документов — «материалы к совещанию по вопросам поддержки и развития систем образования Харьковской области», где одним из кураторов должно было быть «министерство просвещения РФ».



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По данным Офиса генпрокурора, оккупанты собирались выдавать ученикам российские «аттестаты» об окончании 11 классов. В одном из документов сказано, что «минпросвещения надо ускорять по печати аттестатов на базе Белгородской области». Также страна-агрессор планировала свозить в Харьковскую область учителей из России, в частности, «историков и литераторов», и организовывать «патриотическое воспитание». В другом документе сообщается, что дети «должны ориентироваться исключительно на высшие учебные заведения в Белгородской области».

Российские оккупанты хотели отправить в лагерь в оккупированном Крыму «одного-двух особо отличившихся детей», а учеников 7−9 классов — в Белгород, и готовили пропагандистские мероприятия под прикрытием «заботы и отдыха».

В Офисе генпрокурора добавили, что будут использовать найденные документы для привлечения к ответственности коллаборантов и расследования преступлений, связанных с внедрением образования страны-агрессора,

В конце октября генпрокурор Андрей Костин говорил, что украинские правоохранители установили факты депортации более 9000 украинских детей в Россию.

