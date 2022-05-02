Россия планировала дестабилизировать ситуацию в Одессе на годовщину трагедии 2 мая, задержаны 12 диверсантов — ГБР
ДБР сообщило, что были задержаны 12 диверсантов (Фото:dbr.gov.ua)
ГБР сообщило, что работники ведомства совместно с сотрудниками Нацполиции провели масштабную спецоперацию по выявлению организаторов и исполнителей возможных диверсий и провокаций в годовщину трагедии 2 мая в Одессе.
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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ГБР заявили, что у диверсантов был обнаружен арсенал оружия и взрывчатки. Большое количество автоматов, пулеметов, гранат, пистолетов и патронов к ним хранилось в частном доме одного из задержанных. Кроме того, у них были обнаружены флаги с коммунистической символикой, медали, антиукраинские книги и агитационные брошюры.
Работниками ведомства были выявлены и задержаны 12 человек, которые обоснованно подозреваются в подготовке диверсий, протестов и мятежей в Одесской области. Также, по оперативной информации, задержанные работали над подстрекательством одесситов к массовым беспорядкам.
По замыслам врага, они должны были реализовать свой преступный план на годовщину трагических событий — 2 мая.
Следователи ГБР возбудили уголовное производство по статье государственная измена (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Все переданы СБУ для дальнейших процессуальных действий
2 мая 2014 года в Одессе во время стычек майдановцев и антимайдановцев погибли 48 человек: шестерых застрелили из огнестрельного оружия, остальные погибли во время пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле.
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