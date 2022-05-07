Россия переводит мобильные операторы ОРДЛО на свою систему нумерации 7 мая, 15:24 Цей матеріал також доступний українською РФ начала перевод мобильных операторов ОРДЛО на свою систему нумерации (Фото:JESHOOTS / пixabay)

Россия начала перевод мобильных операторов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на свою систему нумерации телефонов.

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Как заявил главарь «ДНР» Денис Пушилин, абоненты оператора связи Феникс с кодом нумерации +38071 получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации.

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Новый номер каждого абонента будет совпадать с последними семью цифрами. Номера Феникс получат российский код +7949.

По словам Пушилина, тарификация не изменится и замена SIM-карты пока не потребуется.

В то же время главарь «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что им выделен отдельный код мобильного оператора российской системы нумерации +7959. По его словам, при этом будет использоваться существующий номер мобильного оператора Лугаком.

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