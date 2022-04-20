Решающее сражение за страну. Украина готовится к самой масштабной битве с РФ за все время войны — фоторепортаж 20 апреля, 18:12 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий на боевой бронированной машине в неизвестном месте на востоке Украины, 19 апреля 2022 года (Фото:Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

В последние дни войска РФ в Харьковской, Донецкой и Луганской областях перешли в наступление, начав анонсированный ранее главой МИД РФ Сергеем Лавровым новый этап боевых действий.

В своем традиционном обращении к украинскому народу поздно вечером 18 апреля президент Украины Владимир Зеленеский констатировал, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. Он подчеркнул, что большая часть всей российской армии сейчас сконцентрирована для этого наступления.

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Самая горячая фаза еще не началась, но очевидно, что боевые действия будут самыми масштабными за все время российского вторжения. По словам спикера украинского Минобороны Александра Мотузяника, это будет решающая битва за Украину. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что именно это сражение предопределит исход всей войны. Он прогнозирует, что битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую с крупными оперативными маневрами и тысячами танков, самолетов и бронетехники.

Накануне генерального сражения фотокорреспонденты Reuters побывали в прифронтовой зоне, в частности в недавно подвергшемуся обстрелам войск РФ городе Краматорск Донецкой области. НВ публикует их снимки.

1. Команда медиков готовится делать операцию украинскому солдату в больнице Краматорска, 19 апреля 2022 года.

Фото: REUTERS/Marko Djurica

2. Собака стоит перед операционной, пока медицинская бригада оперирует украинского солдата в Краматорске, 19 апреля 2022 года.



Фото: REUTERS/Marko Djurica

3. Анестезиолог и медсестра готовят украинского солдата к операции в больнице Краматорска, 19 апреля 2022 года.

Фото: REUTERS/Marko Djurica

4. Раненый мужчина ждет в коридоре больницы в Краматорске, 19 апреля 2022 года.

Фото: REUTERS/Marko Djurica

5. Тело мужчины, убитого в результате ракетного удара российских оккупационных войск по Краматорску, 19 апреля 2022 года.

Фото: REUTERS/Marko Djurica

6. Украинские полицейские накрывают тело мужчины, убитого в результате ракетного удара по Краматорску, 19 апреля 2022 года.

Фото: REUTERS/Marko Djurica

7. Мужчина, пострадавший в результате российского ракетного удара по Краматорску, 19 апреля 2022 года.

Фото: REUTERS/Marko Djurica

8. Украинские военные осматривают место российского ракетного удара в Краматорске, 19 апреля 2022 года.

Фото: REUTERS/Marko Djurica

9. Люди рассматривают воронку от ракеты Калибр в Краматорске, 18 апреля 2022 года.

Фото: REUTERS/Marko Djurica

10. Украинский военный стоит рядом с противотанковой ракетой Javelin на позиции в Донецкой области, 18 апреля 2022 года.

Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

11. Украинский военный курит на позиции в Донецкой области, 18 апреля 2022 года.



Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

12. Украинский военный едет на танке по селу в Донецкой области, 18 апреля 2022 года.

Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

13. Украинский военный роет траншею на позиции в Донецкой области, 18 апреля, 2022 года.

Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

14. Украинские военные на боевой бронированной машине в неназванном месте на востоке Украины, 19 апреля 2022 года.

Фото: Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS

15. Украинские военные на боевой бронированной машине в неназванном месте на востоке Украины, 19 апреля 2022 года.



Фото: Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS

16. Украинский военный идет по дороге на фоне его товарищей на боевой бронированной машине в неназванном месте на востоке Украины, 19 апреля 2022 года.

Фото: Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS

17. Украинские военные на боевой бронированной машине в неназванном месте на востоке Украины, 19 апреля 2022 года.



Фото: Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS

18. Украинский военный смотрит в бинокль на позиции в Донецкой области, 18 апреля 2022 года.

Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

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