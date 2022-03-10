Отошли в Крым. Россия передумала высаживать десант на Одесском побережье

10 марта, 10:18
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Эскадры Черноморского флота России отошли от Одессы (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko)

Эскадры Черноморского флота России отошли от Одессы (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko)

Эскадры Черноморского флота России отошли от Одессы к оккупированному Крыму и отложили высадку десанта на побережье.

Об этом сообщил представитель Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Черноморские эскадры перебазировались к крымскому мысу Тарханкут и озеру Донузлав. И не прослеживается пока их намерение высаживать морской десант на наше побережье, зная, чем это для них закончится», — отметил он.

Братчук добавил, что на южном направлении «враг сдержан на позициях Херсон, Николаев, Кривой Рог. Вознесенск и Нововоронцовка Херсонской области».

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Одесса Десант Война России против Украины

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