Отошли в Крым. Россия передумала высаживать десант на Одесском побережье 10 марта, 10:18 Цей матеріал також доступний українською Эскадры Черноморского флота России отошли от Одессы (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko)

Эскадры Черноморского флота России отошли от Одессы к оккупированному Крыму и отложили высадку десанта на побережье.



Об этом сообщил представитель Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Черноморские эскадры перебазировались к крымскому мысу Тарханкут и озеру Донузлав. И не прослеживается пока их намерение высаживать морской десант на наше побережье, зная, чем это для них закончится», — отметил он.

Братчук добавил, что на южном направлении «враг сдержан на позициях Херсон, Николаев, Кривой Рог. Вознесенск и Нововоронцовка Херсонской области».



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