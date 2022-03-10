Отошли в Крым. Россия передумала высаживать десант на Одесском побережье
Эскадры Черноморского флота России отошли от Одессы (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko)
Эскадры Черноморского флота России отошли от Одессы к оккупированному Крыму и отложили высадку десанта на побережье.
Об этом сообщил представитель Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
«Черноморские эскадры перебазировались к крымскому мысу Тарханкут и озеру Донузлав. И не прослеживается пока их намерение высаживать морской десант на наше побережье, зная, чем это для них закончится», — отметил он.
Братчук добавил, что на южном направлении «враг сдержан на позициях Херсон, Николаев, Кривой Рог. Вознесенск и Нововоронцовка Херсонской области».
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