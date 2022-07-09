Хлеб с плесенью и лопаты. Россия передала в Мариуполь гумпомощь — советник мэра

9 июля, 15:51
В качестве гуманитарной помощи Россия передала жителям Мариуполя хлеб с плесенью и лопаты (Фото:Андрющенко Time via Telegram)

В качестве гуманитарной помощи Россия передала жителям Мариуполя хлеб с плесенью и лопаты (Фото:Андрющенко Time via Telegram)

Во временно захваченный Мариуполь из Тульской области РФ в качестве гуманитарной помощи передали хлеб с плесенью и лопаты.

Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Тульская гуманитарная помощь — дно дна российской помощи. Плесневелый черствый хлеб и лопаты. Даже не хватает скарказма комментировать такую заботу о мариупольцах», — написал Андрющенко.

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Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более четырех месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

В Мариуполе почти не осталось врачей, а местные жители умирают из-за нехватки лекарств.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Россия Мариуполь Гуманитарная помощь Война России против Украины

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