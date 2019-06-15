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Россия передала Украине освобожденного капитана рыболовецкого судна

Вчера, 00:14
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Россия передала Украине освобожденного капитана рыболовецкого судна - фото

colonelcassad.livejournal.com

Судно ЯМК-0041

Пресс-служба Администрации президента сообщает, что Россия передала Украине освобожденного капитана рыболовецкого судна ЯМК-0041.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Россия передала капитана рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого представителю уполномоченного по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя Исмаилу Халиков. Передача состоялась на КПВВ Каланчак», — сообщили в АП.

Напомним, 4 мая 2018 года российские силовики захватили в акватории Черного моря украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041. Судно и экипаж из пяти граждан Украины доставили на территорию аннексированного Крыма.

14 июня «суд» Севастополя освободил Новицкого.

Теги:   Украинские моряки Россия Крым

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