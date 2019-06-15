Россия передала Украине освобожденного капитана рыболовецкого судна Вчера, 00:14 Цей матеріал також доступний українською colonelcassad.livejournal.com Судно ЯМК-0041 colonelcassad.livejournal.com

Пресс-служба Администрации президента сообщает, что Россия передала Украине освобожденного капитана рыболовецкого судна ЯМК-0041.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Россия передала капитана рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого представителю уполномоченного по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя Исмаилу Халиков. Передача состоялась на КПВВ Каланчак», — сообщили в АП.

Напомним, 4 мая 2018 года российские силовики захватили в акватории Черного моря украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041. Судно и экипаж из пяти граждан Украины доставили на территорию аннексированного Крыма.

14 июня «суд» Севастополя освободил Новицкого.