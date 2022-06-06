Россия передала Украине десятки тел погибших на Азовстали защитников Мариуполя — AP
Завод Азовсталь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Россия передала Киеву десятки тел украинских бойцов, погибших на металлургическом заводе Азовсталь. Об этом сообщает Associated Press.
Десятки тел бойцов, извлеченных из руин, были доставлены в Киев, где проводится анализ ДНК для идентификации останков, заявил экс-командир Азов Максим Жорин. Неясно, сколько тел могло еще оставаться на заводе.
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Брат бойца Азова, пропавшего без вести на сталелитейном заводе, рассказал AP, что как минимум два грузовика с телами из Азовстали были доставлены в военный госпиталь в Киеве для опознания.
4 июня стало известно, что Украина и РФ впервые провели обмен телами погибших военных по формуле «160 на 160».
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