Россия передала Украине десятки тел погибших на Азовстали защитников Мариуполя — AP

6 июня, 20:38
Цей матеріал також доступний українською
Завод Азовсталь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Завод Азовсталь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия передала Киеву десятки тел украинских бойцов, погибших на металлургическом заводе Азовсталь. Об этом сообщает Associated Press.

Десятки тел бойцов, извлеченных из руин, были доставлены в Киев, где проводится анализ ДНК для идентификации останков, заявил экс-командир Азов Максим Жорин. Неясно, сколько тел могло еще оставаться на заводе.

Видео дня
Читайте также:

Брат бойца Азова, пропавшего без вести на сталелитейном заводе, рассказал AP, что как минимум два грузовика с телами из Азовстали были доставлены в военный госпиталь в Киеве для опознания.

4 июня стало известно, что Украина и РФ впервые провели обмен телами погибших военных по формуле «160 на 160».

https://www.youtube.com/embed/pr2cn0QO-mk
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киев Мариуполь Азовсталь Война в Украине

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X