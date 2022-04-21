Россия перебросила в Украину еще 17 батальонных тактических групп — CNN 21 апреля, 03:57 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Российские силы перебросили в Украину 17 батальонных тактических групп (БТГ) за прошлую неделю. Только четыре БТГ перебросили только за последние 24 часа.

Об этом пишет CNN с ссылкой на высокопоставленного представителя обороны США.



В целом, по оценкам США, на территории Украины сейчас находится 82 БТГ.

Из четырех БТГ, добавленных за последние 24 часа, три из них вышли на восток на Донбасс, добавил чиновник.

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Эти БТГ не обязательно просто солдаты пехоты. Они «функционально согласованы», — сказал чиновник.

«Также важно помнить, что некоторые из этих батальонных тактических групп, как мы склонны думать о них, и я думаю, что мы все привыкли говорить о них так, будто они все пехота или что-то такое. Это не так, они функционально согласованы. Кто-то — пехота, кто-то — артиллерия, кто-то — бронетанковые войска, механизированные, и потому я не знаю, какие здесь соединения», — добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что по данным Пентагона, Россия стянула в Украину 76 российских батальонных тактических групп.

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