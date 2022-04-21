Россия перебросила в Украину еще 17 батальонных тактических групп — CNN

21 апреля, 03:57
Цей матеріал також доступний українською
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Поддержи НВ

Российские силы перебросили в Украину 17 батальонных тактических групп (БТГ) за прошлую неделю. Только четыре БТГ перебросили только за последние 24 часа.

Об этом пишет CNN с ссылкой на высокопоставленного представителя обороны США.

В целом, по оценкам США, на территории Украины сейчас находится 82 БТГ.

Из четырех БТГ, добавленных за последние 24 часа, три из них вышли на восток на Донбасс, добавил чиновник.

Видео дня
Читайте также:

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov) «Увеличили свои возможности». В Минобороны США сообщают, что оккупанты перебросили на восток и юг Украины 11 БТГ — СNN

Эти БТГ не обязательно просто солдаты пехоты. Они «функционально согласованы», — сказал чиновник.

«Также важно помнить, что некоторые из этих батальонных тактических групп, как мы склонны думать о них, и я думаю, что мы все привыкли говорить о них так, будто они все пехота или что-то такое. Это не так, они функционально согласованы. Кто-то — пехота, кто-то — артиллерия, кто-то — бронетанковые войска, механизированные, и потому я не знаю, какие здесь соединения», — добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что по данным Пентагона, Россия стянула в Украину 76 российских батальонных тактических групп.

Читайте также:
Битва за Донбасс. На Востоке ВСУ отбили девять атак оккупантов
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война на Донбассе Война в Украине Война России против Украины БТГр

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X