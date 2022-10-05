Россия перебросила солдат из военной базы в Белгородской области в Украину — СМИ 5 октября, 17:23 Российские военнослужащие в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Россия переместила личный состав и технику из военной базы в городе Валуйки (Белгородская область) в Украину, сообщает Радио Свобода.

По данным издания, 1 октября с территории военной базы в Валуйках пропали военная техника и шатры, в которых размещался личный состав. Это также можно заметить на спутниковых снимках.

Видео дня

При этом на спутниковых снимках, которые были сделаны еще 6 сентября, отчетливо видны вражеские вертолеты, наземная военная техника и шатры.

В Радио Свобода отмечают, что, по информации полковника запаса ВСУ Романа Свитана, с военной базы солдат и технику перебросили во временно оккупированный город Сватово (Луганская область). Он также добавил, что одной из причин этому были недавние взрывы в Валуйках, которые произошли 16 и 28 сентября.

Военная база РФ в Валуйки, Белгородская область / Фото: Радио Свобода

28 сентября издание Важные истории сообщило, что российских мобилизованных в Белгородской области без подготовки отправили в зону боевых действий — в село Сватово Луганской области.