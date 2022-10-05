Россия перебросила солдат из военной базы в Белгородской области в Украину — СМИ

5 октября, 17:23
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Российские военнослужащие в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Российские военнослужащие в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Россия переместила личный состав и технику из военной базы в городе Валуйки (Белгородская область) в Украину, сообщает Радио Свобода.

По данным издания, 1 октября с территории военной базы в Валуйках пропали военная техника и шатры, в которых размещался личный состав. Это также можно заметить на спутниковых снимках.

Видео дня

При этом на спутниковых снимках, которые были сделаны еще 6 сентября, отчетливо видны вражеские вертолеты, наземная военная техника и шатры.

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В Радио Свобода отмечают, что, по информации полковника запаса ВСУ Романа Свитана, с военной базы солдат и технику перебросили во временно оккупированный город Сватово (Луганская область). Он также добавил, что одной из причин этому были недавние взрывы в Валуйках, которые произошли 16 и 28 сентября.

Военная база РФ в Валуйки, Белгородская область (Фото: Радио Свобода)
Военная база РФ в Валуйки, Белгородская область / Фото: Радио Свобода

28 сентября издание Важные истории сообщило, что российских мобилизованных в Белгородской области без подготовки отправили в зону боевых действий — в село Сватово Луганской области.

https://www.youtube.com/watch?v=V5j-X_iXS6o
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Мобилизация Белгородская область Война России против Украины

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