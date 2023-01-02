Россия перебросила под Мариуполь «свежих» мобилизованных — советник мэра 2 января, 16:58 Российские оккупанты возле Мариуполя, 28 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированное село Урзуф, которое находится под Мариуполем, прибыли мобилизованные россияне вместе с военной техникой.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его информации, эту группу россиян призвали совсем недавно.

«В Урзуф заехали „свежие“ мобилизованные из Московии. Те, кого как будто уже как месяц нет. Все призваны недавно. По прибытию в ППД (пункт постоянной дислокации — ред.) сразу же занялись поиском „боекомплекта“ для основного оружия. Водки. С переменным успехом», — рассказал Андрющенко.

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По его словам, в Урзуф также перебросили около семи российских танков старой модификации.

24 декабря Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что российские оккупанты превращают Мариуполь Донецкой области в военную базу.