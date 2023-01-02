Россия перебросила под Мариуполь «свежих» мобилизованных — советник мэра

2 января, 16:58
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Российские оккупанты возле Мариуполя, 28 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты возле Мариуполя, 28 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированное село Урзуф, которое находится под Мариуполем, прибыли мобилизованные россияне вместе с военной техникой.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его информации, эту группу россиян призвали совсем недавно.

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«В Урзуф заехали „свежие“ мобилизованные из Московии. Те, кого как будто уже как месяц нет. Все призваны недавно. По прибытию в ППД (пункт постоянной дислокации — ред.) сразу же занялись поиском „боекомплекта“ для основного оружия. Водки. С переменным успехом», — рассказал Андрющенко.

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По его словам, в Урзуф также перебросили около семи российских танков старой модификации.

24 декабря Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что российские оккупанты превращают Мариуполь Донецкой области в военную базу.

https://www.youtube.com/watch?v=P12pRoYWEEE&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BENV
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Война России против Украины

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