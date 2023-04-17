«Шойгу „отбирает хлеб“ у Пригожина». Оккупанты перебросили на Донбасс новые «штурмовые подразделения» с заключенными — ВСУ

17 апреля, 22:51
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Защитники Украины в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Защитники Украины в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Российские оккупанты перебрасывают на восток Украины новые «штурмовые подразделения», в которые входят бывшие заключенные. Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашкивский в эфире телемарафона в понедельник, 17 апреля.

«На Донецком направлении появились новые „штурмовые подразделения Z“. Они пришли на замену двум полкам десантников, которых отвели на восстановление после значительных потерь… Эти подразделения известны тем, что в их состав входят люди с криминальным прошлым… Господин Шойгу „забрал хлеб“ у Пригожина, отобрав у него возможность пополнять свои ряды криминалом», — отметил он.

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Дмитрашкивский добавил, что подготовленных боевых частей у россиян не так много и даже те подразделения оккупантов, которые отвели «на восстановление», сейчас некем качественно заменить. Он сообщил, что защитники Украины взяли около 15 пленных из «штурмовых подразделений Z» и те рассказывают о пренебрежительном отношении руководства, плохом обеспечении оружием и лекарствами, а также издевательствах над солдатами — им стреляют над головами, заставляя идти в бой.

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Спикер Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый в конце декабря 2022 года сообщил, что министр обороны России Сергей Шойгу отправил под Угледар Донецкой области связанную с ведомством ЧВК Патриот.

Ранее российское издание Медиазона подсчитало, что Евгений Пригожин мог завербовать в свою ЧВК Вагнера по меньшей мере 33 тысяч российских заключенных.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 17 апреля, защитники Украины в понедельник отбили более 50 вражеских атак на Донбассе. В эпицентре боев остаются Бахмут и Марьинка.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Донецкая область Сергей Шойгу Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Война России против Украины

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