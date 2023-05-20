РФ перебросила две элитные бригады к границам с Украиной: в ISW объяснили зачем 20 мая, 08:30 Россия перебросила две бригады ГРУ к границам с Украиной (Фото:Минобороны РФ)

Россия перебросила в приграничные районы Курской области подразделения двух бригад спецназовцев Главного разведывательного управления (ГРУ) ВС РФ. Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что россияне этим хотят закрепить часть украинских войск в приграничных регионах и рассредоточить их на критически важных участках фронта.

19 мая украинский центр нацсопротивления сообщил, что подразделения российских 3-й и 22-й гвардейских бригад специального назначения переброшены в Теткино Курской области РФ для предотвращения диверсионной деятельности украинских партизан и поднятия боевого духа российских войск.

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По оценкам ISW, такое развертывание российских войск в приграничных районах, скорее всего, является попыткой закрепить часть украинских войск в приграничных регионах и рассредоточить их на критически важных участках фронта.

Аналитики отмечают, что ранее подразделения 3-й гвардейской бригады специального назначения находились вблизи Кременной Луганской области, а подразделения 22-й гвардейской бригады специального назначения размещались возле Орехового на западе Запорожской области.

«Непонятно, почему российское руководство приняло решение вывести такие подразделения с активных участков фронта в российский тыл. Вероятно, эти подразделения понесли потери в недавних боевых действиях и были выведены и передислоцированы для отдыха и перевооружения», — отметили в ISW.

Аналитики сомневаются, что развертывание этих подразделений в приграничных районах будет иметь желаемый информационный или оперативный эффект для россиян.