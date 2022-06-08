Чтобы удержать занятые позиции. Оккупанты перебрасывают войска в Харьковскую область — Минобороны 8 июня, 18:11 Цей матеріал також доступний українською Мотузнык добавил, что оккупанты продолжают обстреливать позиции украинской армии и населенные пункты Харьковской области. (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Россия перебросила в Харьковскую область одну батальонно-тактическую группу, чтобы удержать занятые позиции. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык.

«На Харьковском направлении противник сосредоточился на удержании занятых позиций и недопущении дальнейшего продвижения украинских войск к государственной границе с Россией», — сказал он во время брифинга.

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По его данным, оккупанты усилили группировку войск на Харьковском направлении, перебросив в район поселка Веселое (17 км северо-восточнее Харькова) одну батальонно-тактическую группу из состава 2-й армии Центрального военного округа России.

Мотузнык добавил, что оккупанты продолжают обстреливать позиции украинской армии и населенные пункты Харьковской области.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты не могут преодолеть сопротивление защитников Украины в Харьковской области, поэтому усилили обстрелы мирных жителей.

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