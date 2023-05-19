Россия возобновила переброску эшелонов военных из Беларуси на фронт — Беларускі Гаюн 19 мая, 20:39 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Россия перебросила три эшелона с военной техникой из Беларуси в направлении зоны боевых действий в Украине, сообщает Беларускі Гаюн.

В последние дни была зафиксирована переброска в Беларусь двух эшелонов ВС РФ. Они направлялись из зоны ведения боевых действий на территории Украины.

Так, 11 мая со станции Волноваха в Донецкой области на станцию Заслоново, расположенную в Беларуси, был отправлен эшелон ВС РФ, в составе которого было 45 вагонов:

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пассажирские — четыре единицы, это около 200 человек;

грузовые — две единицы ( с снаряжением);

с снаряжением); платформы — 39 единиц ( колесная и гусеничная техника).

колесная и гусеничная техника). эшелон прибыл в Заслоново 18 мая в районе 03:00 ночи.

Уже 17 мая со станции Заслоново на станцию Гуково, в России, был отправлен эшелон ВС РФ с 40 вагонами:

пассажирские — три единицы, это около 150 человек;

грузовые — две единицы со снаряжением;

платформы — 35 единиц — колесная и гусеничная техника.

Эшелон должен прибыть в Гуково 22 мая, оттуда он будет переправлен на оккупированные территории Украины — Дебальцево — Углегорск.

Также 14 мая из станции Полонка, Беларусь, выехал эшелон из 45 вагонов:

пассажирские — три единицы, это около 150 человек;

грузовые — два единицы со снаряжением;

платформы — 40 единиц — танки и БМП.

Также в Беларусь в течение недели еще два российских эшелона прибыли на станцию Полонка 15 и 16 мая. Суммарно в эшелонах находилось 86 вагонов:

пассажирские — восемь единиц, это около 400 человек;

грузовые — три единицы со снаряжением;

платформы — 75 единиц из БТР, бензовозы, спец. техника.

По данным мониторинговой группы, из Беларуси выехало: техника — не менее 75 единиц, включая танки и БМП; личный состав — минимум 300 человек; снаряжение/боеприпасы — минимум четыре вагона.

Также в Беларусь прибыло: техника — не менее 114 единиц включая БТР и бензовозы; личный состав — минимум 600 человек; снаряжение/боеприпасы — минимум пять вагонов.