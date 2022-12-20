Россия начала перебрасывать военную технику с полигонов Беларуси ближе к украинской границе — Беларускі Гаюн

20 декабря, 17:48
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Армия Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси)

Армия Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси)

Россия начала перебрасывать своих военных и технику с полигонов на севере Беларуси ближе к украинской границе. Туда едут танки и грузовики.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Предварительно, утром 20 декабря с железнодорожной станции Полонка отправился эшелон с военной техникой РФ, находившейся на полигоне возле Барановичей. Он прибыл в город Лунинец, который расположен в 50 км от украинской границы. В составе эшелона были 23 танка Т-80, восемь бензовозов, девять грузовиков и еще семь грузовых вагонов.

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Также вчера, 19 декабря, на станции Заслоново в Витебской области грузили на платформы более 20 российских танков и около 16 грузовиков Урал. Предварительно, его пункт назначения будет в городе Слуцк в 140 километрах от украинской границы.

Известно и о третьем российском эшелоне, в составе которого было 20 БМП-2, три бензовоза, семь грузовиков и мобильный пункт управления. Он прибыл в город Калинковичи в 55 километрах от украинской границы.

В аналитической группе считают, что либо россияне опрокидывают технику для совместных учений, либо хотят стащить ее к границе с Украиной. В то же время там подчеркивают, что такое количество техники невелико и ее недостаточно для наступления.

20 декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что риск вторжения РФ из Беларуси всегда существует, когда у тебя недружественный сосед, но ударные группировки пока не сформированы.

https://www.youtube.com/watch?v=XLTzBSNq00o&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Беларусь Военная техника Военная агрессия Война России против Украины

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