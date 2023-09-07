Россия перебрасывает в Запорожскую и Херсонскую области войска — Гуменюк

7 сентября, 17:57
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Украинские военные движутся вблизи линии фронта (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Украинские военные движутся вблизи линии фронта (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Российские оккупанты перебрасывают войска во временно оккупированные районы Запорожской и Херсонской областей, чтобы компенсировать потери на фронте.

Об этом заявила руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«Совершенно очевидно, что они подтягивают силы на Запорожское направление и пытаются усилить Херсонское», — сообщила она.

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Гуменюк добавила, что оккупанты ранее на этих направлениях сосредоточили «достаточно мощную группировку», которая поставляла силы на восток Украины.

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«Сейчас они сами нуждаются в соответствующем улучшении своего состояния», — отметила спикер.

Ранее в Нацгвардии также сообщили, что россияне перебрасывают силы с других направлений для ведения обороны на юге.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Запорожская область Войска РФ Херсонская область Наталья Гуменюк Война России против Украины

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