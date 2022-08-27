Россия перебрасывает в Украину недавно сформированный армейский корпус — CIT 27 августа, 19:15 Россия перебрасывает технику к линии фронта (Фото:Conflict Intelligence Team via Telegram)

Россия перебрасывает на фронт недавно сформированный 3-й армейский корпус, сообщают аналитики Conflict Intelligence Team (CIT).

Такой вывод исследователи сделали, изучив фото и видео перевозки российской военной техники по железной дороге из Мулино Нижегородской области на станцию Неклиновка Ростовской области.

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В частности, в CIT отмечают, что на видео заметен комплекс Бук в полном составе, а на фото — танки Т-80БВ и Т-90М.

«Перевозка комплексов Бук свидетельствует о переброске крупного объединения, например, армии. В данном случае можно предположить, что речь идет о переброске всего 3-го корпуса или по крайней мере той его части, которая считается боеготовой», — пишет CIT.



Аналитики добавляют, что пока нельзя с уверенностью сказать, где именно российское командование планирует задействовать силы корпуса, но конечный пункт эшелонов расположен на юге Ростовской области и находится ближе всего к Донецкому и Запорожскому участкам фронта.



29 июля украинская разведка сообщила, что россияне решили сформировать к середине августа третий отдельный армейский корпус — еще одну ударную группировку для войны против Украины.

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