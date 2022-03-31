Россия перебрасывает в Украину дополнительные подразделения, хочет провести «референдум» в Херсоне — Генштаб ВСУ 31 марта, 01:54 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Россия продолжает перемещать на территорию Украины дополнительные подразделения своих вооруженных сил для участия в полномасштабной войне против Украины.

Об этомзаявили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Война России против Украины — последние новости

«По имеющимся данным, в пунктах постоянной дислокации воинских частей и подразделений Восточного военного округа остались в подавляющем большинстве военнослужащие срочной службы, что свидетельствует об исчерпании возможностей по формирования дополнительных подразделений», — заявили в Генштабе.

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Сохраняется угроза применения ракетного вооружения по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуры Украины.

«В акватории Черного моря находятся корабли, оснащенные крылатыми ракетами морского базирования Калибр. В военно-морской базе Севастополь завершено пополнение боекомплекта КРМБ типа Калибр на фрегате Адмирал Макаров», — добавили в Генштабе.

Для контроля над временно оккупированными территориями юга Украины оккупанты пытаются создавать военно-гражданские администрации и начали подготовку к проведению «референдума» по созданию квазигосударственного образования на территории Херсонской области (так называемой «херсонской народной республики»).

«На Волынском направлении. В районах населенных пунктов Пинск, Лунинец республики Беларусь были зафиксированы подразделения воздушно-десантных войск вооруженных сил российской федерации, которые, вероятно, были выведены с территории Украины. На Полесском направлении идет плановая перегруппировка подразделений Восточного военного округа. Ожидается перемещение указанных подразделений на другие направления», — сообщили в ВСУ.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, ведет артиллерийские обстрелы города. Совершает перемещение артиллерийских подразделений в районе города Изюм, создает ударные группировки, в том числе из состава ранее выведенных войск.

«На Донецком направлении основные усилия оккупантов и дальше сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное, а также захвате города Мариуполь. Враг пытался проводить штурмовые действия в районах населенных пунктов Попасная, Рубежное, Новобахмутовка, Марьинка, Золотая Нива. Не преуспел. В Мариуполе оккупанты продолжают вести штурмовые действия. Ожидается попытка провести наступление в направлениях Краматорска и Покровска, а также сосредоточение усилий в направлении Светлодарска», — говорится в сообщении.

На Южнобужском направлении ВСУ возобновили контроль над населенными пунктами Орлово, Заградовка, Кочубеевка.

«По имеющейся информации, командование вооруженных сил российской федерации с начала вооруженной агрессии против Украины потеряло несколько военных руководителей из состава высших офицеров, а именно:

— командующего 1-й танковой армией генерал-лейтенанта Сергея Киселя, снят с должности;— командующего 6-й общевойсковой армией генерал-лейтенанта Владислава Ершова, снят с должности и арестован;

— начальника штаба — заместителя командующего 35-й общевойсковой армией генерал-майора Сергея Ниркова, был тяжело ранен;

— начальника штаба — заместителя командующего 36-й общевойсковой армией генерал-майора Андрея Серицкого, был тяжело ранен;

— заместителя командующего 41 общевойсковой армией генерал-лейтенанта Андрея Суховецкого, погиб;— командующего 49-й общевойсковой армией генерал-лейтенанта Якова Рязанцева, погиб;

— командующего 58-й общевойсковой армией генерал-лейтенанта Михаила Зуска, снят с должности и арестован", — сообщили в Генштабе.

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