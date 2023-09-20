Партизаны фиксируют вывод Россией военных кораблей из Севастопольской бухты 20 сентября, 10:38 Россияне отводят корабли из Севастопольской бухты (Фото:Атеш/Telegram)

Патизанское движение Атеш сообщает об отводе военных кораблей РФ из Севастопольской бухты. Об этом говорится в заметке движения в Telegram.

Отмечается, что один из агентов Атешу провел разведку одной из стоянок военных кораблей, расположенной между малыми бухтами «Докова» и «Голландия».

По наблюдениям партизан, часть военных кораблей уже отвели, часть готовится к этому.

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Фото: Атеш

Атеш сообщил о разведке территории вокруг объекта: на подъезде к бухте установлено КПП, гражданских туда не пускают, а на стоянке замечены исключительно военные корабли.

«Российские военные корабли приняли единственно правильное решение — уйти из Севастополя. Желаем всем войскам принять такое же. Иначе им не спастись», — написали партизаны.

14 сентября источники NV в СБУ сообщили, что экспериментальный морской дрон СБУ Морской малыш подбил ракетный корабль страны-агрессора России Самум у входа в Севастопольскую бухту, в результате чего судно потеряло ход.

Утром 14 сентября Силы обороны ударили по двум патрульным кораблям страны-агрессора России проекта 22160 типа Василий Быков в юго-западной части Черного моря, они получили повреждения. Для спецоперации использовали морские дроны.

За день до этого мощные взрывы прогремели в оккупированном Севастополе. В России заявили об атаке ракет и морских дронов («безэкипажных катеров»), признав удар по судоремонтному заводу и повреждение двух кораблей, которые якобы находились «на ремонте».

В украинской разведке заявили, что были поражены большой десантный корабль Минск и подводная лодка Ростов-на-Дону. Они не подлежат восстановлению.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Украина уничтожила уже 20 кораблей и катеров страны-агрессора и одну подводную лодку.