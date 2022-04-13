Сложно, но возможно. Анализ ключевых препятствий на пути к международному преследованию российских военных преступников — Politico

13 апреля, 21:21
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Французские следователи возле тел людей, похороненных в братской могиле в Буче, 12 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Французские следователи возле тел людей, похороненных в братской могиле в Буче, 12 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

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Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Олаф Шольц и другие мировые лидеры заявляли, что зверства, которые россияне совершают в Украине, являются военными преступлениями, а президент США Джо Байден 12 апреля употребил для обозначения событий слово «геноцид». Впрочем, от заявлений политиков до юридических оснований для приговора виновным — большое расстояние, констатирует издание Politico.

Даже после сбора надлежащих доказательств и свидетельств очевидцев, убийство гражданских лиц российскими военными не может быть однозначно квалифицировано как основание для судебного преследования на международном уровне. Могут иметь значение контекст событий, намерения исполнителей, а зачастую и геополитика. Юридическая база таких дел весьма скользкая, а очевидным преступникам иногда удавалось избежать осуждения. Даже пойманный обвиняемый может десятилетиями ожидать международного трибунала.

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Журналист Джозеф Гедеон проанализировал ключевые препятствия на пути к международному преследованию и осуждению ответственных за резню в Буче и другие кровавые эпизоды этой войны.

Что является военным преступлением?

Юристы знают, что дела о преступлениях, совершенных во время военных действий, очень сложно расследовать и доводить до приговора.

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Общее понимание того, что является военным преступлением, заключается в том, имели ли место существенные нарушения Женевских конвенций. Эти нормы были приняты после Второй мировой войны, чтобы гарантировать защиту гражданских лиц, попавших в водоворот войны, и комбатантов, которые не могут вести бой. Серьезным нарушением считают умышленное убийство, причинение серьезных ранений, пытки, а также лишение военнопленных права на справедливый суд, чрезмерное разрушение населенных городов и захват заложников.

В этом уже скрыт юридический казус, констатирует автор. Атака на мирных жителей считается военным преступлением, однако попытка назвать таковым любой факт гибели гражданских в зоне вооруженного конфликта может потерпеть неудачу. Правоведы отмечают, что здесь следует учитывать пропорциональность: хотя потери среди гражданского населения случаются во время конфликта, военные обязаны обеспечить, чтобы эти жертвы не были чрезмерными по отношению к ожидаемому военному преимуществу.

«Очень часто военные приводят аргументы, что они в первую очередь были нацелены на объекты противника и не ожидали, что случайные потери гражданского населения окажутся столь высокими, что якобы произошла ошибка разведки или технический сбой, или что поступила информация о присутствии в определенной зоне солдат врага. Эту информацию не так уж легко опровергать, что приводит к значительным трудностям при передаче таких дел в суд», — говорит Иоанис Калпузос, профессор права из Гарварда.

Международный уголовный суд (МУС) рассматривает обвинения в трех основных сферах: геноцид, преступления против человечности и военные преступления. Последние отличаются тем, что преступление должно было произойти именно во время вооруженного конфликта, а не явилось его причиной или послевоенным следствием, и что деяния, о которых идет речь, напрямую связаны с войной.

Привилегия комбатанта, или почему не каждого убийцу осуждают

Гедеон приводит пример события, которое можно по-разному трактовать в контексте войны. Скажем, летчик-истребитель выполняет миссию над Украиной и гибнет. Если его сбивают с земли или он теряет жизнь в воздушном бою, то это печально, но таково следствие войны. Однако если этот же пилот выживет во время крушения самолета и погибнет во время сдачи в плен, это можно квалифицировать как военное преступление.

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«Существует целая концепция активного участия отдельных лиц в боевых действиях, которая используется для определения того, могут ли они быть законными объектами конфликтов. В международном вооруженном конфликте солдаты не могут быть привлечены к ответственности за участие в боевых действиях, что называется „привилегией комбатантов“. Но убийство гражданского человека, военнопленного или раненого солдата считается военным преступлением», — объясняет Сусана Са Коуту, директор отдела исследования военных преступлений Вашингтонского юридического колледжа Американского университета.

Ситуация сложна, поскольку то, что квалифицируется как военное преступление в одном международном договоре или конвенции, в другом таковым не рассматривается.

Женевские конвенции, ратифицированные 196 государствами-членами Организации Объединенных Наций, не содержат конкретного определения военных преступлений. Там речь идет преимущественно о защите людей, которые больше не участвуют в конфликте, в том числе военнопленных. Римский статут — определяющий договор для деятельности МУС — предусматривает понятие военного преступления, но его подписали только 139 стран, а ратифицировали 123. Россия и Украина, а также США подписали устав, но не ратифицировали.

МУС может осуществлять свою юрисдикцию в таких государствах, если стороны соглашаются с этим или если Совет Безопасности ООН передает данные кейсы в суд. Поскольку Россия имеет право вето в Совете Безопасности, маловероятно, что расследование будет одобрено им. Поэтому путь к судебному преследованию за военные преступления в Гааге может открыть Украина, если предложит применить юрисдикцию МУС на своей территории.

Можно ли считать происходящее в Украине военным преступлением?

Окончательное решение будет приниматься судебным органом, впрочем, это препятствие, вероятно, будет преодолено, предполагает Гедеон. Опрошенные эксперты утверждают, что зверства в Буче и в Мариуполе уже выводят войну в Украине за пределы представлений о том, как должен выглядеть современный конфликт. Так, Министерство внутренних дел Франции направило в Украину врачей и следователей для сбора доказательств возможных обвинений в военных преступлениях для международных инстанций. Amnesty International отмечает, что во время войны в Украине произошли очевидные нарушения международного гуманитарного права.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан уже начал расследование, имея мандат от 41 государства.

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«Многие мирные украинцы погибают от ударов российской армии, применяющей конвенционные вооружения неприемлемым образом, — говорит представитель Amnesty International Дэниел Балсон. — Нет никакой возможности нанести точный удар неуправляемыми боеприпасами в значительно урбанизированных районах. Мы говорим об оружии, имеющем широкий радиус взрыва и неизбирательное действие, то, которое невозможно навести на конкретную цель. Она используется в густонаселенных районах с плотной застройкой. Это само по себе нарушение прав человека».

Балсон также напомнил о недавнем обнаружении братской могилы в Буче и задокументированные организацией факты использования российских кассетных бомб, в том числе по больницам.

Долгая дорога к наказанию

Дела о военных преступлениях, совершенных в Украине, будут расследовать разные органы — специальные трибуналы, суды Украины, Соединенных Штатов, другие международные и национальные суды. Самые трудные кейсы будет рассматривать МУС, прогнозируют юристы.

Но не стоит ожидать, что о приговорах Гаагского трибунала удастся услышать скоро, предупреждает журналист Politico. Он приводит примеры.

— Али Мухаммеда Али Абд-аль-Рахмана, бывшего старшего командира ополчения в Дарфуре (Судан), обвиняют в зверствах, совершенных в период с августа 2003 по апрель 2004 года. Погибли около 300 000 человек, миллионы стали беженцами. Только на прошлой неделе в Гааге начался суд Абд-аль-Рахманом;

 — Боско Нтаганда, бывший начальник штаба вооруженной группировки из ДР Конго, получил 30-летний срок заключения в 2021 году после того, как его признали виновным по 13 пунктам обвинения в военных преступлениях и пяти пунктах обвинения в преступлениях против человечности, которые произошли в 2002—2003 годах;

 — бывший президент Югославии Слободан Милошевич был последним, кому предъявили обвинения в военных преступлениях за зверства в Европе. В Боснийской войне, войне за независимость Хорватии и боях в Косово в 1990-х годах было убито не менее 130 000 человек. Судебный процесс начался в 2001 году. Через пять лет Милошевича нашли мертвым в камере, смерть наступила от сердечного приступа. Приговор ему так и не был вынесен.

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Такие задержки связаны с тем, что МУС проводит судебное разбирательство только в том случае, если обвиняемый физически присутствует на скамье подсудимых. Вероятность того, что Москва откажется выдавать российских солдат или генералов, обвиняемых в преступлениях в Украине, означает, что для рассмотрения этих дел могут потребоваться десятилетие.

Впрочем, когда лицо, находящееся под стражей МУС, признают виновным, длительных приговоров избежать не удается, резюмирует Гедеон.

Редактор: Николай Поддубный

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Теги:   Военное преступление Международный уголовный суд Война России против Украины

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