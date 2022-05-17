Десятки тысяч украинцев находятся в российских лагерях нацистского образца — Зеленский 17 мая, 00:41 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Eric Gaillard)

Десятки тысяч украинцев находятся в лагерях на территории РФ. Они были созданы по нацистскому образцу.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на открытии Каннского кинофестиваля.

«Более 500 тысяч украинцев депортированы в Россию силой, десятки тысяч находятся в лагерях, созданных по образцу нацистских лагерей. Никто не знает, сколько людей там выживет, но все знают, кто в этом виноват», - сказал Зеленский.

Видео дня

Он добавил, что не проходит ни одной недели, чтобы на украинских территориях, которые были захвачены оккупантами или продолжают находиться в оккупации, не находили массовые захоронения убитых и замученных людей.

17 мая президент Владимир Зеленский выступил онлайн на открытии Каннского кинофестиваля. Он процитировал монолог из фильма Чарли Чаплина «Великий диктатор».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.