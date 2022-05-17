Десятки тысяч украинцев находятся в российских лагерях нацистского образца — Зеленский

17 мая, 00:41
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Eric Gaillard)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Eric Gaillard)

Десятки тысяч украинцев находятся в лагерях на территории РФ. Они были созданы по нацистскому образцу.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на открытии Каннского кинофестиваля.

«Более 500 тысяч украинцев депортированы в Россию силой, десятки тысяч находятся в лагерях, созданных по образцу нацистских лагерей. Никто не знает, сколько людей там выживет, но все знают, кто в этом виноват», - сказал Зеленский.

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Он добавил, что не проходит ни одной недели, чтобы на украинских территориях, которые были захвачены оккупантами или продолжают находиться в оккупации, не находили массовые захоронения убитых и замученных людей.

https://www.youtube.com/embed/-wRveADTsbU

17 мая президент Владимир Зеленский выступил онлайн на открытии Каннского кинофестиваля. Он процитировал монолог из фильма Чарли Чаплина «Великий диктатор».

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Каннский кинофестиваль Лагерь Концлагерь Владимир Зеленский Война России против Украины

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