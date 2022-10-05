Россия отправляет на фронт 50-летние танки Т-62: около десяти уже захватили ВСУ 5 октября, 14:44 Захваченный украинскими силами российский танк Т-62 (Фото:Андрей Цаплиенко)

Из-за огромных потерь в бронетехнике Россия была вынуждена снять с хранения 50-летние танки Т-62 и отправить их на фронт в Украину.

Как сообщает Forbes, украинская армия захватила как минимум девять Т-62.

Предполагалось, что российская армия будет использовать старые танки для обороны вдали от линии соприкосновения, но после того, как ВСУ перешли в масштабное контрнаступление, под огнем оказались и Т-62.

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Издание пишет, что захваченные у РФ танки Т-62 могут быть полезными для украинской территориальной обороны и Нацгвардии. Их не отправляют на сложные и опасные операции.

Кроме того, по крайней мере, несколько украинских инженеров имеют непосредственный опыт работы с Т-62. К тому же в Украине производят кустарные образцы техники, поэтому Т-62 также может оказаться полезным.

Танк Т-62 производился в Советском Союзе с 1961 по 1975 год. Он имеет много общего с танком T-54/T-55, который поступил на вооружение еще в 1947 году.