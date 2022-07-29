РФ отправила агентов в Чернобыль в 2021 году для подкупа украинских чиновников — Reuters 29 июля, 04:38 ЧАЭС (Фото:wikipedia.org)

Россия отправила своих агентов в Чернобыль еще в ноябре 2021 года. Поэтому стране-агрессору удалось захватить ЧАЭС.

Об этом говорится в расследовании агентства Reuters.



«Источник, непосредственно знакомый с планом вторжения, сообщил, что в ноябре 2021 года Россия начала посылать в Украину агентов разведки под прикрытием, которым поручено установить контакты с должностными лицами, ответственными за безопасность Чернобыльской АЭС. Целью агентов было обеспечить отсутствие вооруженного сопротивления после прихода российских войск. По словам источника, Чернобыль также являлся пунктом передачи документов из штаб-квартиры СБУ. В обмен на деньги украинские чиновники передали российским шпионам информацию о военной готовности Украины», — говорится в расследовании.

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В то же время, Reuters не смог независимо проверить детали утверждений источника.

Как отмечается, в настоящее время продолжается как минимум три расследования в отношении людей, работавших в Чернобыле.

Агентство провело интервью с десятками официальных лиц в России и Украине, осмотрело украинские судебные документы и заявления, связанные с расследованием поведения людей, работавших в Чернобыле, и установило, что инфильтрация была гораздо глубже, чем это признавалось публично.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что «кроме внешнего врага у нас, к сожалению, есть внутренний враг, и этот враг не менее опасен». По словам Данилова, на момент вторжения находились агенты в украинских секторах обороны, безопасности и правоохранительных органов. Он отказался назвать имена, но сказал, что таких предателей необходимо «нейтрализовать» любой ценой.

Специалисты по планированию военных действий вокруг Владимира Путина считали, что с помощью этих агентов России потребуется лишь небольшая военная сила и несколько дней, чтобы заставить администрацию президента Украины Владимира Зеленского уйти, убежать или капитулировать. Источники подтвердили сообщение западной разведки о том, что Кремль готовил Олега Царева для руководства марионеточным правительством в Киеве.

Хотя Россия захватила Чернобыль, ее план по захвату власти в Киеве провалился. Согласно многочисленным источникам в России и Украине, во многих случаях установленные Москвой спящие агенты не справлялись со своей работой. Данилов сказал, что агенты и их кураторы считали Украину слабой, что было «полной ошибкой».

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