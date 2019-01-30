Россия отказала консулу в посещении политзаключенного Гриба - МИД Украины Вчера, 19:44 96 Цей матеріал також доступний українською Кавказский узел Павел Гриб Кавказский узел

Россия отказала украинскому консулу в посещении украинского политзаключенного Павла Гриба в СИЗО, несмотря на сообщения о критическом состоянии здоровья украинца.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

В МИД подчеркнули, что расценивают отказ РФ как нарушение международного права и сознательное сокрытие состояния здоровья 20-летнего Павла Гриба.

По словам министра иностранных дел Павла Климкина, заболевание, которым страдает Гриб, очень опасное и прогрессирует, а этапирование может привести к фатальным последствиям. Он добавил, что украинец, вероятно, получил в СИЗО новые заболевания.

"Требуем немедленного допуска консульских должностных лиц Украины к Павлу Грибу, а также срочного проведения комплексного медицинского обследования украинца в специализированном медицинском учреждении", - добавили в МИД.

Напомним, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинский политзаключенный Павел Гриб находится на грани жизни и смерти.

Украинец исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле. Позже его обнаружили в СИЗО в российском Краснодаре.

Павел Гриб страдает портальной гипертензией. Это синдром повышенного давления, который может вызвать внутреннее кровотечение. Он нуждается в ежедневном приеме специальных лекарств.

По версии обвинения, Гриб якобы склонял школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку в школе. Девушка якобы не любила "учителей, учеников и всех россиян". Однако сам Павел заявил, что не признает обвинений и назвал дело сфабрикованным.

Северо-Кавказский окружной военный суд продлил на шесть месяцев арест Гриба - до 24 апреля 2019 года.