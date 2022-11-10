«Поразительная победа Украины» или «ловушка». Эксперты и политики оценивают отступление России из Херсона — BBC News 10 ноября, 09:58 Украинские власти призывают с осторожностью относиться к сообщениям россиян и говорят, что пока признаков ухода из города не видят (Фото:Getty Images)

Российские военные объявили об отступлении из Херсона. В офисе президента призывали относиться с осторожностью к информации, но некоторые эксперты уже отмечают победу Украины.

Командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін під час доповіді міністру оборони Сергію Шойгу оголосив, що російські військові вимушено залишають Херсон та весь правий берег Дніпра.

Це був єдиний обласний центр, який Росія захопила з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Українська влада закликала з обережністю ставитися до повідомлень росіян і каже, що поки що ознак залишення міста не бачить.

Водночас деякі експерти вже відзначають перемогу України.

BBC

Російські і українські воєнкори повідомляли про значну активізацію українського наступу на Херсонщині в останні дні.

Ще раніше начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що ЗСУ звільнять Херсон до кінця листопада.

Рано радіти

В Офісі президента заяви російського командування оцінюють з обережністю.

«Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина ru-угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви. Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви», — прокоментував ситуацію радник голови офісу президента Михайло Подоляк.

А його шеф Андрій Єрмак, реагуючи на події, написав загадковий пост.

«Дехто думає, що дуже хитрий… Але ми на крок попереду», — написав Єрмак у телеграм.

Керівник Херсонської ОВА закликав мешканців регіону до інформаційної тиші і не розголошувати жодних подробиць щодо дій українських військових.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1590379058885693440?s=20&t=arxRnYqsT6XnO2E-n90-ug

Керівник сусідньої Миколаївщини також скептично відреагував на російські заяви.

«Якщо росіяни щось говорять, значить зроблять навпаки!» — написав він у телеграмі.

Перемога українців

Аналітик американського Інституту досліджень зовнішньої політики (Foreign Policy Research Institute) Роб Лі назвав у твіттер відступ росіян з Херсону «надзвичайно вражаючою і важко здобутою перемогою України».

«Велике питання зараз полягає в тому, чи зможе Росія відійти без втрат важкої техніки та особового складу. Україна має всі стимули зробити це виведення якомога більш хаотичним і дорогим», — заявив він.

Getty Images

На думку американського експерта, командувач російських військ у війні проти України Суровікін міг просити про відступ з Херсона ще після успішного українського контрнаступу на Харківщині у вересні, і оголошення про відступ не виглядає як пастка.

«Я не думаю, що це пастка, як припускають деякі люди. Протягом останніх кількох тижнів Росія вживала заходів, щоб підготуватися до виходу з цього району, і вона ризикувала б налякати підрозділи на передовій, що їх покинуть, не зробивши цього оголошення», — вважає аналітик американського Інституту вивчення зовнішньої політики Роб Лі.

На його думку, зараз припинення вогню не в інтересах України, і українські військові можуть закінчити війну швидше, якщо зможуть розвинути наступ.

«Це також одна з причин, чому припинення вогню не в інтересах України. Зараз Україна має військові переваги, тоді як Росія намагається навчити/оснастити мобілізованих солдат і закупити більше зброї в Ірану. Подальші досягнення України збільшують ймовірність того, що ця війна закінчиться швидше», — пояснює Роб Лі.

Getty Images Український військовий у Херсонській області, 5 листопада

Про поразку росіян каже і експосол США в Росії Майкл Макфол.

«Ось як звучить поразка. Навіть якщо ви не розмовляєте російською, подивіться це відео Шойгу, щоб відчути атмосферу», — написав він у твіттер.

Український політолог з Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач вважає, що умови для російських військових в окупованій частині Херсонщини та Запорізької області ставатимуть дедалі важчими.

«Ворог оголосив що покидає правий берег Херсонщини. А з цього високого берега HIMARS діставатимуть до виїзду з Криму. Логістика з Криму постраждає. Залізниця з Донецька в Крим теж прострілюється. Це може бути перелом у війні. Зимова кампанія для росіян буде дуже важкою», — прогнозує він у фейсбук.

Горбач також припустив, що через деякий час Шойгу зробить відповідний наказ про відступ з Мелітополя.

Натомість політолог Олег Саакян відзначає, що заходити в Херсон українським військовим буде нелегко, і росіяни це прорахували.

«Ситуація неоднозначна й нестандартна. Вони то підуть, але й нам заходити в Херсон — це підставитися під удар по дамбі з усіма супутніми наслідками й для військових, й цивільних, й в цілому. Без контролю за дамбою, а потім її достатнього захисту від ймовірного удару — це потенційна пастка», — вважає він.

Водночас правобережжя Херсонщини є вищим за лівий берег, тож підривом дамби росіяни можуть поставити під удар власні війська.

«Відповідно, щоб не змило самих росіян вздовж лівого берега, їм довелося б відійти від води на кілометри вглиб. В нашому ж випадку є більша частина міста (Херсона. — Ред.), де навіть не буде підтоплення. Це робить сценарій підриву дамби, принаймні до моменту заняття нами обох берегів, — скоріше лякалкою, ніж дійсно вигідним для росіян кроком», — повідомив він.

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