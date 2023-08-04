Осенью оккупанты могут чаще атаковать Украину дронами, чем ракетами — Игнат 4 августа, 21:32 Спикер Воздушных сил Юрий Игнат (Фото:Юрий Игнат/Facebook)

Российские оккупанты осенью и зимой могут чаще атаковать Украину дронами, чем ракетами. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в пятницу, 4 августа.

Игнат рассказал, что страна-агрессор использовала свой стратегический запас дальнобойных и высокоточных ракет прошлой осенью и зимой во время массированных атак на украинскую энергосистему, поэтому сейчас, вероятно, «стоит больше ждать атаки дронов, чем ракет».



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По словам спикера, у оккупантов уже нет такого запаса ракет, как в прошлом году.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что страна-агрессор этой осенью и зимой может продолжить террор против украинской энергосистемы.

По данным главы украинского государства, Россия с начала полномасштабного вторжения выпустила по Украине по меньшей мере 1961 беспилотник иранского производства Shahed.

В Генштабе ВСУ в июле сообщали, что военно-промышленный комплекс страны-агрессора может за месяц производить около ста ракет всех типов.