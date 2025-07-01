Россияне оккупировали Коптево и продвинулись еще в семи населенных пунктах на Покровском направлении — Deep State

1 июля, 15:43
На Покровском направлении российские войска осуществили продвижение в Торецке, Новосергиевке, у Дилиевки, Мирного, Разино, Веселого и Комара (Фото: 22 ОМБр/ Генштаб ВСУ)

Российская армия оккупировала Коптево, а также продвинулась в Торецке, Новосергиевке, возле Дилиевки, Мирного, Разино, Веселого и Комара Донецкой области.

Об этом сообщает платформа Deep State.

Deep State
Фото: Deep State

Ранее в ОСУВ Хортица сообщали, что российские войска пытаются развить наступление на Покровском направлении в Донецкой области за счет численного преимущества.

Отмечалось, что оккупанты пытались проводить наступательные действия в районах населенных пунктов Елизаветовка, Полтавка, Владимировка, Новоторецкое и Малиновка. Также атаки фиксировались вблизи Миролюбовки, Луча, Сухого Яра, Гродовки, Лысовки, Удачного, Орехово и Алексеевки.

9 июня журнал The Economist сообщил, что российские офицеры, попавшие в плен к ВСУ, называют летнее наступление РФ «последним рывком», а его основными целями, по данным украинской разведки, станут Константиновка и Покровск Донецкой области.

В конце мая Институт изучения войны (ISW) также писал, что россияне в частности значительно расширили свое выступление на юго-запад от Константиновки Донецкой области, в частности, в районе Торецка.

